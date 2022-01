Tras la vuelta a los entrenamientos con el PSG, Lionel Messi se encontró con un pedido público de un ex compañero. ¿Piensa pegar la vuelta?

Un ex compañero de Messi le pidió que vuelva al Barcelona: “Es extraño estar aquí y no tenerlo en la banda”

Lionel Messi es el centro de atención dentro del mundo del fútbol. Todos quieren contar con él. ¿A quién no le gustaría tener al mejor del planeta en su equipo? Por eso, un ex compañero del Barcelona quiere tentarlo para que pegue la vuelta. Mientras, el 30 del PSG se recupera del coronavirus y observa desde la distancia al Culé, que sin dudas tiene un lugar importante en su corazón. ¿Escuchará el pedido de su amigo?

Dani Alves regresó al Barcelona y reconoció extrañar a Lionel Messi, su gran amigo dentro y fuera de la cancha. Por eso, en diálogo con Catalunya Radio, le pidió al 10 de la Selección Argentina que pegue la vuelta: "Ya le dije que no va a estar en ningún sitio mejor que aquí. Lo mismo que me dijo él cuando me fui".

Dani Alves y el pedido para Lionel Messi

El lateral derecho, que volvió a calzarse la camiseta del equipo Culé a fines del 2021, dijo: “Messi es el mejor de la historia del fútbol. Es extraño estar aquí y no verlo, no tenerlo en la banda. Estaría muy bien que acabase aquí su carrera”.

Además, el brasileño se refirió al momento delicado que atraviesa la institución: "Es muy doloroso ver hacia donde ha sido conducido el Barça. Pero eso ya está. Hay que encontrar la solución para sacarlo de ahí. Nuestro desafío aquí es convencer a todos de que juegan para el mejor club del mundo, para el equipo que cambió la historia del fútbol".