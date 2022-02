La carrera futbolística de Lionel Andrés Messi no está en discusión. El 30 del PSG es uno de los mejores de la historia del deporte y sus socios dentro de la cancha lo defienden a capa y espada. Es por eso que, tras una calificación insólita del diario francés L'Équipe, Xavi Hernández salió con los tapones de punta.

"No es por atacarlo. Sentí lástima de verlo jugar hoy. Yo no he visto ningun minuto de Messi en esta temporada porque todavía me duele verlo fuera. En mi recuerdo está el Messi del Barça y hoy, después de meses, pienso que no le da", expresó Jota Jordi, reconocido periodista en el programa El Chiringuito, tras el sorprendente 3 que le puso L'Équipe como calificación. Xavi le respondió a la crítica.

Xavi, con los tapones de punta contra los medios por sus críticas a Messi

Luego de la victoria del PSG ante el Real Madrid por la Champions, la prensa destrosó a La Pulga y Xavi Hernández, DT del Barcelona, dio su opinión en la conferencia de prensa previa al choque con Napoli. "¿Críticas a Messi? Es normal estando en París y siendo Messi. Si la gente se queda sólo con el penalti, es normal que haya críticas. Le deseo lo mejor. Para mí siempre será el mejor del mundo".

Si bien en algún momento se puso bajo la lupa al español por no nombrar a Lionel Messi entre las grandes leyendas del club, Xavi demostró toda su admiración por el 10 de la Selección Argentina. Ahora, pensará en los suyos y en lograr la Europa League.