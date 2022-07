Mientras Barcelona intenta una refundación de la mano de Xavi Hernández, los hinchas extrañan horrores a Lionel Andrés Messi, el futbolista más influyente de su historia. Raphina, Lewandowski, Frankc Kessie, Andreas Christensen, Jules Koundé y tantas otras contrataciones deluxe intentaron tapar la ausencia del 10. Pero claro, el mejor del planeta no es fácil de reemplazar y su ex compañero no esquivó la pregunta sobre un posible retorno...

En conferencia de prensa, el DT del equipo Culé llenó de elogios a Robert Lewandowski, la estrella de este mercado de pases, comentó cómo gestiona un vestuario y se refirió sin pelos en la lengua a la situación del 10 de la Selección Argentina.

Xavi, sin filtro sobre una posible vuelta de Messi al Barcelona

Ante la pregunta sobre el retorno de uno de sus mejores socios como jugador, Xavi no dudó: "Ya dije en su momento. Es una utopía centrarnos en Leo. Me gustaría que no se hubiera acabado la etapa de Messi. Creo que se merece una segunda oportundad, una última oportunidad, pero eso es el año que viene. Tiene contrato. Me gustaría. Sí".

Y claro, así se encaminó detrás de Joan Laporta, el presidente que también se ilusiona con La Pulga. "Es una aspiración que tengo como presidente y me gustaría que sucediera, he sido corresponsable de ese final que considero provisional. La etapa de Messi en el Barça no acabó como todos queríamos, acabó muy condicionada por razones económicas y tenemos una deuda moral, en ese sentido nos gustaría que el final de su carrera sea con la camiseta del Barça y aplaudido por los campos a los que vaya", confesó Laporta.

Por otra parte, Xavi se refirió a la falta de gol de Robert Lewandowski en sus primeros partidos: "Está marcando diferencias aunque no haya hecho gol. Tiene ocasiones porque está siempre bien colocado. Es top". Respecto al vestuario, comentó: "Se gestiona con naturalidad. Siendo honesto. El fútbol ha cambiado. Un cambio no es para señalar a nadie".