Por qué hay un jugador de Uruguay con una máscara contra Arabia Saudita

Sebastián Cáceres, titular en el debut de la Celeste, saltó a la cancha con una particular protección en su rostro.

Por la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, la Selección de Uruguay debuta este lunes ante su par de Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami. Entre los titulares, llamó la atención Sebastián Cáceres por su particular máscara.

El defensor que milita en América de México sufrió un golpe en el inicio de mayo que le requiere utilizar esa protección. El zaguero llegó con lo justo a la cita mundialista, aunque asustó a todos por su lesión.

En el partido ante Pumas, por la Liga MX, Cáceres chocó con Álvaro Angulo. ¿El resultado? Una fractura en el arco cigomático, conmoción cerebral y trauma ocular.

La novia del futbolista, la influencer mexicana Alana Flores, mostró en su momento cómo quedó el rostro del uruguayo tras el golpe que lo puso en duda para disputar el Mundial. Afortunadamente para el surgido de Liverpool, llegó a tiempo y Bielsa puede contar con él desde el debut.

La lista de Uruguay en el Mundial 2026

ARQUEROS: Fernando Muslera (Estudiantes de La Plata), Sergio Rochet (Internacional de Porto Alegre) y Santiago Mele (Monterrey).

Fernando Muslera (Estudiantes de La Plata), Sergio Rochet (Internacional de Porto Alegre) y Santiago Mele (Monterrey). DEFENSORES: Ronald Araujo (Barcelona), José María Giménez (Atlético Madrid), Santiago Bueno (Wolverhampton), Sebastián Cáceres (América de México), Mathías Olivera (Napoli), Guillermo Varela (Flamengo), Matías Viña (River Plate), Joaquín Piquerez (Palmeiras) y Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake).

Ronald Araujo (Barcelona), José María Giménez (Atlético Madrid), Santiago Bueno (Wolverhampton), Sebastián Cáceres (América de México), Mathías Olivera (Napoli), Guillermo Varela (Flamengo), Matías Viña (River Plate), Joaquín Piquerez (Palmeiras) y Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake). VOLANTES: Federico Valverde (Real Madrid), Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur), Manuel Ugarte (Manchester United), Emiliano Martínez (Palmeiras), Rodrigo Zalazar (Sporting de Lisboa), Giorgian De Arrascaeta (Flamengo), Nicolás De La Cruz (Flamengo), Agustín Canobbio (Fluminense), Maximiliano Araújo (Sporting de Lisboa), Brian Rodríguez (América de México) y Facundo Pellistri (Panathinaikos).

Federico Valverde (Real Madrid), Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur), Manuel Ugarte (Manchester United), Emiliano Martínez (Palmeiras), Rodrigo Zalazar (Sporting de Lisboa), Giorgian De Arrascaeta (Flamengo), Nicolás De La Cruz (Flamengo), Agustín Canobbio (Fluminense), Maximiliano Araújo (Sporting de Lisboa), Brian Rodríguez (América de México) y Facundo Pellistri (Panathinaikos). DELANTEROS: Darwin Núñez (Al-Hilal), Federico Viñas (Real Oviedo) y Rodrigo Aguirre (Tigres).

Darwin Núñez (Al-Hilal), Federico Viñas (Real Oviedo) y Rodrigo Aguirre (Tigres). DT: Marcelo Bielsa