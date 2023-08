Adam Azim estaba programado para protagonizar la cartelera de este viernes, pero una infección en el capuchón dorsal de su mano izquierda lo obligó a retirarse del evento, después que se cortara los nudillos en una sesión de entrenamiento semanas atrás.

La infección se aloja en los tendones responsables de la movilidad de los dedos y los antibióticos no han podido contrarrestar la contaminación que llevó a Azim a no poder usar su mano durante una sesión de entrenamiento debido al dolor, es por ello que su equipo decidió retirarlo.

Declaración de Azim

“Estoy devastado porque no puedo boxear este viernes. He entrenado muy duro durante 8 semanas y he continuado mejorando y aprendiendo a través de este campo de entrenamiento, pero me he visto obligado a retirarme debido a una lesión en mi mano izquierda. Me magullé y me corté los nudillos por entrenar y mi mano se infectó. La semana pasada he estado tomando antibióticos, tabletas antiinflamatorias y analgésicos y descansando mi mano antes de intentar entrenar el viernes pasado por la mañana para probarlo. Fue demasiado doloroso y los especialistas me han aconsejado retirarme del concurso. Volveré pronto cuando mi mano se haya recuperado. Allah el mejor de los planificadores, todo pasa por algo”, escribió Azim en su cuenta de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Adam "The Assassin" Azim 👑🥊 (@adam.azim1)

La cartelera promovida por BOXXER en el York Hall de Londres, consta de cinco peleas con Frazer Clarke (6-0, 5 KO) y Caroline Dubois (6-0, 5 KO) en las principales, Aaron McKenna (16-0, 8 KO) en un título del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), una revancha entre Viddal Riley (8-0, 5 KO) y Anees Taj (7-3, 5 KO), además del regreso de Isaac Chamberlain (14-2, 8 KO).

Caroline Dubois se enfrentará a la campeona sudamericana Yanina Lescano y Aaron McKenna se subirá al ring para medirse a Uisma Lima por el Campeonato Internacional de Peso Medio del CMB.