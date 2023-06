El dominicano Carlos “Caballo Bronco” Adames defendió por primera vez su título interino mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), al noquear técnicamente en el noveno round al excampeón mundial estadounidense Julian “J Rock” Williams, en el combate estelar de una cartelera que fue organizada este sábado por la noche en The Armory, de Mineápolis, Estados Unidos.

Adames estaba sometiendo a Williams en el round nueve, con golpeo intenso que estaba a punto de mandarlo a la lona, cuando el referee Mark Nelson decidió suspender las acciones. La esquina de Williams protestó el fallo, pero no había duda que, Adames, tenía a su merced a Williams con golpeo de mucho poder.

“Estoy muy agradecido con todos los que vinieron aquí y me brindaron su apoyo hoy y toda la semana”, dijo Adames. “Le dimos una gran pelea a los fanáticos y logré mi objetivo, que era salir de aquí con el título”.

Los primeros rounds vieron una buena acción de ida y vuelta, ya que Adames (23-1, 18 nocauts) pareció hacer tambalearse a Williams (28-4-1, 16 nocauts) en el segundo round, lo que obligó a Williams a aguantar y sobrevivir el resto del round.

Después de que Adames abrió un corte debajo del ojo derecho de Williams en el tercero, Williams mostró su pedigrí de campeonato en rebotes para conectar varios golpes potentes y controlar la mayor parte de la ronda.

La marea cambió nuevamente en el cuarto round, con Adames conectando una serie de golpes de poder que nuevamente hicieron que Williams se lastimara contra las cuerdas y esperaba sostener y mantener a Adames alejado de él. La pelea se instaló después del cuarto, con ambos peleadores teniendo sus momentos en los marcos intermedios.

“Realmente no sé cómo sobrevivió al cuarto asalto, pero es un veterano”, dijo Adames. “Tiene habilidades y eso es lo que lo ayudó a superar esa ronda”.

“Simplemente mantuve la calma”, dijo Williams sobre el cuarto round. “Sabía que estaba tratando de acabar conmigo. Sabía que estaba lanzando golpes, pero creo que gané los siguientes dos rounds después de eso”.

Adames de la República Dominicana se abrió paso una vez más en el noveno, aumentando su actividad nuevamente y tambaleando a Williams con una serie de golpes de poder. Williams mostró su consumado coeficiente intelectual y valor en el ring al hacer todo lo posible para evitar que Adames diera un golpe decisivo, sin embargo, el árbitro Mark Nelson intervino y ordenó el final de la pelea a las 2:45 de la ronda.

“Cuando llegué con esos dos derechos, fue cuando el árbitro lo detuvo”, dijo Adames. “Si lo hubiera golpeado con otro, probablemente se habría lastimado mucho”.

Williams no estuvo de acuerdo con el paro y expresó su descontento en la pelea posterior al ring.

“Creo que fue un paro terrible, pero ¿qué puedo hacer?”. dijo Williams. “Estoy sano y me siento bien. Pensé que estaba bastante parejo y que me estaba haciendo cargo mientras él se cansaba. Por supuesto que quiero una revancha. No es su culpa que el árbitro interviniera temprano. Parecía cursi. Se veía mal. Fue una gran pelea, pensé que era una pelea pareja, y salta y la detiene porque me zumbaron un poco. Es boxeo”.

En el momento de la detención, Adames lideraba en las tres tarjetas con puntajes de 80-72, 78-74 y 77-74. Las estadísticas generales de golpes estuvieron cerca según CompuBox, con la mayor ventaja de Adames en una ventaja de 64-27 en golpes al cuerpo que ayudaron a derribar a su oponente.

“Soy uno de esos peleadores que sabe que para cortar el árbol, comienzas con el tronco y luego se cae solo”, dijo Adames. "Soy un guerrero. Voy a descansar un poco y ver qué sigue”.