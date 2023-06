El campeón interino de la división de las 170 libras en Karate Combat, el azerbaiyano Rafael Aghayev, quién es conocido como 'Panther of the East' o 'Diamond of the Karate World' y tiene 38 años de edad, logró vencer al campeón de la división de peso welter de Karate Combat, el norteamericano Josh Quayhagen, quién es conocido como 'The Preacher' y tiene 36 años de edad, luego de obtener una victoria por decisión unánime en el combate que fue el choque estelar de la cartelera de Karate Combat 40, la cual se llevó a cabo en el MediaPro US en Florida.

Un primer asalto donde ambos peleadores tuvieron sus buenos momentos, con ligera ventaja para Aghayev, quién además, también logró establecer un dominio controlando el pit. Para el segundo asalto 'Panther of the East' ganó en confianza y lograba buenas combinaciones, sin embargo, Quayhagen también lanzaba golpes y algunos buenos golpes pudo conectar. Faltando 35 segundos para que terminara el asalto el campeón interino conectó sólido pero no pudo dar el golpe de gracia para finalizar el asalto y el campeón regular pudo sobrevivir al asalto.

Para el tercer asalto nuevamente eran ambos peleadores los que tenían sus buenos momentos ya que ambos lograban conectar buenas combinaciones, 'Panther of the East' buscó varias veces el derribo para atacar desde el ground and pound y un par de veces lo consiguió, pero la mayor parte de su ataque se daba en la pelea de pie. Para el cuarto asalto Aghayev continuaba con ventaja en el golpeo pero Quayhagen siempre tuvo respuestas y también continuaba lanzando y conectando, lo que hacía que el combate fuera atractivo de ver. Faltando 20 segundos para que finalizara el asalto, entraron en un emocionante intercambio y así finalizaría el asalto.

En el quinto y último asalto del combate, el cansancio era evidente en ambos peleadores, sin embargo, seguían lanzando golpes y en muchos momentos intercambiaban en el centro del pit. El combate empezó a tener un matiz dramático mientras que Aghayev mostraba mucho cansancio, sin embargo, Quayhagen no podía conectar el golpe definitivo que terminara con el combate, fue la campana la que determinó el final de la pelea.

LIVE EVENT: Joshua Quayhagen vs Rafael Aghayev | KC40 https://t.co/0gRSSnXOPX — Karate Combat (@KarateCombat) June 24, 2023

Resultados KC 40 desde Florida

Cartel principal

Rafael Aghayev venció a Josh Quayhagen por decisión unánime: Unificación del título de peso wélter

Edgars Skrivers venció a Gabriel Varga por decisión dividida: Peso ligero

Alexandre Bouderbane venció a Samuel Ericsson por decisión unánime: Peso wélter

Kenji Grillon venció a Shahin Atamov por decisión unánime: Peso wélter

Preliminares

Jesús López venció a Ilies Mardhi por TKO en el primer asalto: Peso gallo

Kai Calaway contra Marcel Ritter sin resultado: Peso Medio

Jeremy Payet venció a Fernando Paz por TKO en el 2º asalto: Peso ligero

Mitchell Thorpe venció a Deivis Ferreras por decisión unánime: Peso ligero

Jo Miyahara venció a Leo Valdivia por decisión unánime: Peso ligero

Máximo Núñez venció a Damián Villa por TKO en el 2º asalto: Peso gallo