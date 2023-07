Este jueves 20 de julio en Korakuen Hall de Tokio, hubo una función de boxeo denominada “3150Fight-Survival en su 7a edición” bajo la tutela del promotor japonés Koki Kameda, quien es ex triple campeón mundial en distintas categorías y de 36 años de edad. Esta velada boxística fue trasmitida en vivo en línea por ABEMA TV de Japón.

La pelea estelar fue a 8 rounds de peso superligero como un combate internacional nipo-mexicano en lo cual el bajacaliforniano #9 ranqueado mundial (OMB) superligero, José “Superman” García Vázquez tuvo acción y perdió por puntos. Este recio pegador mexicano es el púgil contratado por el promotor japones Koki Kameda desde el pasado abril en busca de una oportunidad mundial en Japón e hizo su primera pelea en este país del Sol Naciente.

El veteranísimo japones ex retador mundial en 2017 y ex campeón regional de Asia-Pacifico en 2016 y de Japón de peso ligero en 2009 y ex monarca regional superligero de la OPBF (Federación de Boxeo de Oriente y de Pacifico) en 2022 y actual #4 clasificado japonés superligero Akihiro Kondo (37-11-2/21KOs, de 38 años de edad y pertenece a Ichiriki Boxing Gym de Tokio) se anotó una valiosa victoria a costillas del ranqueado mundial mexicano-tijuanense José “Superman” García Vázquez (16-2-1/15KOs y una pelea nula, de 24 años y desde Tijuana, Baja Californoa, México), a quien venció por decisión unánime (77-75 por los tres jueces).

Fue un combate de mucha competición psicosomática entre dos peleadores desde el round inicial que el mexicano sufrió una cortadura en la región arriba del ojo izquierdo por cabezazo casual en el tercer round.

Los dos pugilistas rivalizaron en luchar y fue notable el coraje del veteranísimo nipón Akihiro Kondo, quien se lanzó al duelo a riesgo de su larga vida pugilística desde 2006 con una determinación extrema e irrevocable quemando las naves en su quincuagésima pelea profesional.

Kondo estaba pensando en su retiro del boxeo en caso de su pifia en esta pelea con José García Vázquez, así nos confiesa el aguerrido púgil nipón después de la pelea.

Durante toda la pelea, Kondo tuvo penas y fatigas para conseguir triunfo, ya que la pegada del gancho de la mano derecha del mexicano fue siempre peligroso desde el primer round, así narra el púgil japones después de la pelea.

García Vázquez salió a combatir con ganas soltando por fuerza los jabas de la mano izquierda y uno-dos y ganchos de ambas manos. Kondo sintió la pegada del mexicano, pero respondió al ataque del mexicano.

Según lo que dice Kondo tras la pelea, el vigor batallador del mexicano se puso a decaer ciertamente desde el tercer round.

Kondo supo que el mexicano repugnaba los golpes del japones para la región abdominal. Por eso, el experimentado japones fue por lastimar a García Vázquez disparándole guantazos para la panza en una pelea a corta distancia a lo largo de los rounds sacando fuerzas de flaqueza hasta el gong terminal de esta competición.

En la etapa mediana de la pelea, se veía un asomo de cansancio en el boxeo belicoso de García Vázquez, ante quien Kondo, con base en tirar sus golpes para la panza del mexicano, demostró que fuese un guerrero del ring con mentalidad corajuda a toda costa de “!Nunca perderé!” para encaminarse a su victoria pese a recio golpeteo del mexicano.

En la última mitad de la pelea, Kondo demostró orgullosamente que fuera un aguantador contra golpes hasta la pared de enfrente.

En los últimos rounds, García Vázquez persistió en batallar y los dos combatientes lanzaron golpes, pero, sin poder hundir golpe de gracia y así termino la pelea.

Kondo fue capaz de haber podido ganar en esta importante pelea gracias a que se dedicó a proseguir en intentar asaltar contra el golpeador mexicano García Vázquez, quien vino a Japón con esperanza de buscar un chance mundialista en Japón en un futuro no lejos bajo la promoción del promotor nipón Koki Kameda. En su penúltima pelea, el mexicano sostuvo una pelea en un país centroamericano, precisamente en la ciudad de San José, Costa Rica, en donde se hizo campeón mundial juvenil de peso ligero avalado por la OMB al derrotar por KOT en el segundo round al nicaragüense Israel López.

El ex retador mundial Akihiro Kondo pudo sobrevivir a esta pelea por sus ganas y aguante por encima de todo.

En 2017 en Barclays Center, Brooklyn, Nueva York, EE.UU, Kondo tuvo oportunidad mundial por vacante título superligero de la FIB (Federación Internacional de Boxeo) contra el ruso Sergey Lipinets, ante quien perdió por decisión.

Hoy, tras su lauro sobre ranqueado mundial García Vázquez, Kondo pudo resucitar hacia su segunda oportunidad mundial.

Para esta pelea con el clasificado mundial mexicano, Kondo viajo a Tailandia, en donde se sometió al entrenamiento intensivo durante 16 días.