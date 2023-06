Golden Boy Fight Night: Edición de México ha sido programado para regresar el sábado 15 de julio con un evento principal con el No.3 del ranking WBC Alan “Rey David” Picasso (24-0-1, 13 nocauts) peleando en su ciudad natal de la Ciudad de México contra Sabelo Ngebinyana (15-6-1, 11 nocauts) de Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

El choque eliminatorio de peso supergallo del CMB a 10 asaltos, presentado en asociación con Zanfer Boxing, se transmitirá por TV Azteca en México y en todo el mundo por DAZN.

Picasso ha subido de rango en los últimos tres años al haber derrotado a fuertes rivales como Víctor Proa, Alexander Mejía, Edixon Pérez, Luis Millán y Kevin Villanueva. Con un poderoso gancho al hígado, una fuerte mano izquierda y un juego de pies a juego, Picasso tiene hambre de demostrarle al mundo que está listo para el campeonato mundial.

“Estoy listo para enfrentar la pelea más importante de mi carrera. Sabelo es un peleador fuerte, certero y experimentado. Pero a través de mis 25 peleas, he adquirido cualidades para poder tomar esta pelea”, dijo Alan Picasso. “Estoy feliz por la oportunidad. Gracias Fernando Beltrán, Oscar De La Hoya y DAZN por confiar en mí. Después del 15 de julio nadie podrá ocultar que soy el supergallo más fuerte de México y que iré por el título mundial. Nery, Inoue y Fulton deberían cuidarse solos, porque Picasso está en la división”.

Ngebinyana está familiarizada con pisar territorio rival como el desvalido y asegurar una victoria. Se ha enfrentado a algunos de los supergallos más fuertes de su país. Tiene la resistencia, la barbilla fuerte y la parte superior izquierda que potencialmente puede resultar un desafío para Picasso.

“Será mi primera vez en México y en lo único que pienso es que seré el No. 2 obligatorio del Consejo Mundial de Boxeo una vez más. Respeto mucho a David, es un gran boxeador, complicado y sabe trabajar round por round, pero no le voy a dejar nada a los jueces”, dijo Sabelo Ngebinyana. “No sé si me están subestimando, pero vengo a hacer mi trabajo. Trabajé muy duro y aunque tengo derrotas en mi palmarés, esta será mi mayor victoria. Gracias a Zanfer y Golden Boy por la oportunidad, no los defraudaré”.

La información sobre la cartelera completa se anunciará pronto.