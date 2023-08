La actual campeona mundial de peso mosca femenil de UFC, la mexicana Alexa Grasso ha confesado que; cuando peleó contra la norteamericana Maycee Barber en el choque co-estelar de la cartelera UFC 258; se rompió el ligamento cruzado anterior, lesión que mantuvo en secreto.

Grasso, quién tiene 29 años de edad,obtuvo la victoria por la vía de la decisión unánime. Así lo dijo en una reciente entrevista:

"Esto es algo de lo que nunca he hablado porque me dolería y pensé que nunca iba a ser la misma peleadora. En el tercer round contra Maycee Barber, como a los dos minutos, tuvimos un movimiento raro y mi rodilla se quedó pegada en la lona y escuché un pop. Me dije: 'Oh, algo va mal', y obviamente fue mi peor asalto. No podía moverme igual. Y cuando caminé sobre ella, sentí como cuando tu sandalia está mojada y tu pie se desliza. Pensé: 'Esto no puede estar pasando. Estoy ganando el combate'. Quería tirarme al suelo y decir basta, se acabó. Intenté luchar con la espalda contra la valla todo lo que pude. Di lo mejor de mí y gané el combate".

"Después de eso, a la semana siguiente me operaron. Me dije: 'Tengo que hacerme esto enseguida'. Tampoco quise hablar mucho de ello porque, cuando tienes una lesión tan grave, tus rivales sólo quieren apuntar a tu rodilla, obviamente. Por eso me callé y no dije nada. Hice rehabilitación, y también tuve la oportunidad de hacer comentarios (para UFC Español) en un momento en que estaba realmente bajo. Pensé: 'Vamos a ver si voy a ser la misma de antes. Si mi juego de pies va a ser el mismo. Me dolió muchísimo. Una rotura del ligamento cruzado anterior es lo peor, la pesadilla de cualquier atleta. Pero hice mi rehabilitación, hice más de lo necesario para volver mejor, me recuperé, y dos años después soy campeón y eso me llena de orgullo"

"Ya no pienso en la operación y ya no me duele. A veces me acuerdo: 'Ah, sí, tengo un injerto', pero eso es pasado y forma parte del proceso. Es algo que corremos el riesgo siempre que luchamos".

La carrera de Alexa Grasso después de la operación

Después de la pelea contra Barber, ocurrida en el mes de febrero del año 2021, Grasso regresó más de un año después, en marzo de 2022, para someter a Joanne Wood y obtener una decisión unánime sobre Viviane Araújo en el mes de octubre del mismo año, finalmente ganaría el campeonato mundial de la división de las 125 libras en UFC cuando logró someter a Valentina Shevchenko en el mes de marzo del presente año en el evento UFC 285 y ahora se espera que tengan una revancha en una fecha y lugar aún por confirmar.