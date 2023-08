A pesar de superar varias distracciones y desafíos previos a la pelea en las semanas y meses previos a su victoria por el título sobre el legendario campeón mundial de cuatro pesos Nonito Donaire, el recién coronado campeón mundial de peso gallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el mexicano Alexandro “Peque” Santiago, dice que la parte verdaderamente difícil de su carrera de veterano comienza ahora.

Peleando en la cartelera televisada de la súper pelea de pago por evento Errol Spence Jr. vs. Terence Crawford el sábado 29 de julio en el T-Mobile Arena en Las Vegas, Santiago (28-3-5, 14 nocauts), de Tijuana, Baja California, México, logró una victoria por decisión unánime sobre “The Filipino Flash” Donaire con puntajes de 115-113, 116-112 y 116-112.

La victoria fue aún más impresionante por el hecho de que Santiago entrenó para la pelea y al mismo tiempo dio la bienvenida al nacimiento de su hijo menos de dos meses antes, la pelea fue reprogramada de su fecha original del 15 de julio en el último minuto y el dúplex de su familia se quemó parcialmente el 30 de junio.

“Fue un accidente”, explicó Santiago. “El último piso de la casa, donde se alojaban mis familiares, se quemó. Vivo con mis padres en este momento y, afortunadamente, los bomberos pudieron detener el fuego antes de que llegara al primer piso”.

Santiago, quien ha tenido que soportar no menos de cinco empates polémicos en su carrera de 10 años, incluido uno contra el entonces campeón de peso gallo junior de la FIB Jerwin Ancajas, por el título en septiembre de 2018, dice que nada en su camino afectaría su segunda oportunidad en un título mundial.

“El fuego comenzó cerca de la 1:00 am de la mañana. Al día siguiente se suponía que debía ir a San Diego para entrenar, pero tuvimos que cancelar para poder ayudar con la recuperación de la parte salvable de la casa y hacer que nuestra parte fuera habitable nuevamente. Pero estaba tan concentrado que no me dejé afectar porque quería ganar el título y nada me detendría. Siempre he estado en el lado B y es por eso que siempre tengo tanta hambre y estoy preparado lo mejor que puedo sin importar lo que pase. No hace la diferencia para mí.

Santiago, de 27 años, dice que disfrutó de una recepción de bienvenida al regresar a casa después de la victoria.

“Gran parte de mi familia no pudo viajar para ver la pelea, así que fue una recepción increíble, todos estaban en la calle esperándome. Sentí una alegría abrumadora de que estuvieran tan orgullosos de mí. Trabajé muy duro la mayor parte de mi vida y es una sensación increíble haberlo logrado finalmente”.

“Pero”, continuó Santiago, “ahora que he podido lograr mi sueño y ganar el título, trabajaré aún más para poder mantenerlo. Siempre quiero ser campeón. Sé que debo trabajar aún más duro ahora para que eso suceda”.

“Alex es uno de los peleadores más dedicados con los que he trabajado”, dijo su promotor Paco Damián. “Tiene una habilidad increíble para mantenerse concentrado, pase lo que pase. ¿Obtiene una mala decisión en una pelea que ganó? Él trabaja más duro. ¿Su casa se quema durante el campo de entrenamiento? Él trabaja más duro. Nada impide que Alex alcance sus metas y eso es lo que lo hace especial”.

“Se merece ser campeón por todas las cosas que ha conquistado para llegar aquí”, agregó el copromotor Sampson Lewkowicz. “Imagina entrenar para una pelea por el título mundial mientras tu casa está medio quemada. Por eso está donde está y por eso estará en lo más alto durante mucho tiempo”.

“Mi prioridad en este momento es ayudar a mi papá a reconstruir la parte que se quemó y mantenerme enfocado y humilde y trabajar duro para mantener este título, para que en el futuro tenga suficiente para comprar una casa para mi esposa y mi hijo”, concluyó Santiago.