La actual campeona mundial de la división de peso paja femenil de UFC, la china Weili Zhang, estará exponiendo por primera vez en el segundo reinado, su título ante la actual clasificada mundial número cinco de la división de las 115 libras femenil en UFC, la brasilera Amanda Lemos, la pelea será el choque co-estelar de la cartelera UFC 292, la cual se llevará a cabo este mismo sábado, 19 de agosto, en el TD Garden de la ciudad de Boston, Massachusetts.

La pelea, que es promocionada por la UFC, será televisada por ESPN PPV.

Lemos, quién es conocida como 'Amandinha' y tiene 36 años de edad, se presenta a la pelea con un registro de 13-2 con 11 finalizaciones, 8 por nocaut y 3 por sumisión. Habló de cómo ha sido su vida y la motivación que tiene para ser campeona, además, cómo ha afrontado todas sus peleas y tuvo unas breves palabras para su rival.

"La historia de mi vida, todo por lo que he pasado, ha sido como una película. Me llevaría días repasar todo y contarles la historia. El hecho de estar aquí, de pelear por un cinturón y de ser campeona, me hace ver que todo valió la pena. Y entonces tendré muchas tiendas que contar".

"Puede que la gente no hable de ello ahora, pero lo hará después. Porque va a ser una guerra. Y va a ser histórica. ... Cuanto más se olviden (de mí), más motivación tendré para salir ahí fuera y conseguir el título. El sábado sabrán quién es Amanda Lemos".

"En todos los combates que he tenido, siempre me he imaginado que estaba peleando contra una campeona. Estoy en un buen momento. Mi cabeza está en un buen lugar, y estoy lista para traer un cinturón a casa. Weili viene muy fuerte. Una atleta completa y muy fuerte que viene, pero voy a demostrar que soy más fuerte y el sábado voy a demostrar quién es realmente el más fuerte de la división."

Pelea estelar y presencia latina en UFC 292

En la cartelera UFC 292 la pelea estelar de la noche tendrá como protagonistas al campeón mundial de la división de peso gallo de UFC, el estadounidense Aljamain Sterling, quién estará exponiendo su título ante el también estadounidense Sean O'Malley. Además, el ecuatoriano Chito Vera se enfrentará al brasilero Pedro Munhoz en una pelea por la división de peso gallo de UFC. El brasilero Gregory Rodrigues tendrá una dura prueba cuando enfrente al ruso Denis Tiuliulin en una pelea por la división de peso medio de UFC. Mientras que la brasilera Natália Silva, se enfrentará a la estadounidense Andrea Lee en una pelea por la división de peso mosca femenil de UFC. También verá acción la brailera Karine Silva, quién se enfrentará a la ucraniana Maryna Moroz, en una pelea por la división de peso mosca femenil de UFC.