La campeona mundial de las divisiones de peso gallo y pluma femenil de UFC, la brasilera Amanda Nunes, quién es conocida como 'La Leona' y tiene 35 años de edad, anunció su retiro como peleadora profesional de las artes marciales mixtas tras lograr una amplia decisión unánime sobre la clasificada mundial número cinco de la división de las 135 libras femenil en UFC, la mexicana Irene Aldana, en el Rogers Arena de Vancouver, British Columbia en Canadá.

"Mi mamá me estuvo pidiendo tanto que hiciera esto durante tanto tiempo, que ya no puede más. Mi compañera también, Nina [Nunes], ha estado tanto conmigo durante toda mi carrera, ahora está embarazada y llevamos tanto tiempo en este camino. Decidí que ahora mismo todavía soy lo bastante joven para disfrutar de todo lo que he hecho. Tengo que viajar, quiero estar con mi familia. También tengo que pasar más tiempo con mi familia en Brasil"

"Los dejé tan jóvenes para venir aquí y perseguir el sueño y todo eso, nunca tuve la menor duda de que iba a ser campeona. Pero cuando me convertí en campeona, fue increíble. Una doble campeona también... Vengo de una pequeña ciudad de Brasil, se llama Pojuca, nadie sabe dónde está en Brasil, pero llegué aquí. Me convertí en campeona y en la única campeona que tiene Brasil ahora mismo. ... Me voy, ¡gracias!".