La actual clasificada mundial número nueve de la división de peso mosca femenil de UFC, la brasilera Amanda Ribas, se enfrentará a la actual clasificada mundial número once de la división de las 125 libras femenil en UFC, la norteamericana Maycee Barber, la pelea será el choque co-estelar de la cartelera UFC on ABC 5, la cual se llevará a cabo este mismo sábado, 24 de junio, en el VyStar Veterans Memorial Arena de la ciudad de Jacksonville en Florida.

La pelea, que es promocionada por la UFC, será televisada por ESPN.

ESTELARES 3pm ET 🇺🇸 / 1pm 🇲🇽 / 4pm 🇦🇷 / 9pm 🇪🇸

Ribas, quién tiene 29 años de edad, se presenta a la pelea con un registro de 12-3 con 7 finalizaciones, 3 por nocaut y 4 por sumisión. Habló de pelear en peso paja y peso mosca y lo que prefiere, además, también habló sobre su rival y lo que representaría conseguir una victoria.

"Para mí, es bueno. Cuando la UFC me ofreció 125, puedo estar (lista) con dos semanas o una semana para la pelea. Siempre entreno en mi gimnasio. Con 115, necesito más tiempo. En mi visión, siempre es bueno que el peleador se quede peleando. El año pasado, hice sólo una pelea. En mi planificación, yo estaba planeando hacer tres peleas. Pero Dios me bendijo e hice una. Estuvo bien. Así que esta vez espero poder hacer más. Para mí, (prefiero) 125. Puedo comer más. Me siento más fuerte. En 115 me siento más rápida. Las dos son buenas para mí. Sólo hay esta diferencia".

"Es una peleadora apasionante. También tiene bombo y platillo, así que esto también es muy bueno, no sólo para mí como persona con patrocinadores y todo eso, sino para un peleador, un profesional. Cuando la UFC me pone contra ella, es increíble porque el público quiere ver. Es increíble. Espero conseguir la victoria. He estado entrenando para eso. Dios me bendijo. Brazos en lo alto. Creo que, por supuesto, depende de cómo vaya la pelea. He demostrado con un montón de golpes y patadas y en el suelo y realmente emocionante y luego alguien gana con un bono realmente grande de la noche. Espero (poder) estar entre las cinco primeras".

Peleas destacadas de UFC on ABC 5

En la cartelera UFC on ABC 5 la pelea estelar de la noche tendrá como protagonistas al actual clasificado mundial número cinco de la división de peso pluma de UFC, el norteamericano Josh Emmett, quién se enfrentará al actual clasificado mundial número nueve de la división las 145 libras en UFC, el nacido en Alemania de nacionalidad georgiana y española, Ilia Topuria. Mientras que el australiano Justin Tafa se enfrentará al norteamericano Austen Lane en una pelea por la división de peso completo de UFC. También estarán los norteamericano Neil Magny y Philip Rowe, quienes se estarán enfrentando en una pelea por la división de peso welter de UFC.