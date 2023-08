La actual clasificada mundial número cinco de la división de peso paja femenil de UFC, la brasilera Jéssica Andrade, se enfrentará a la actual clasificada mundial número diez de la división de las 115 libras femenil en UFC, la norteamericana de raíces mexicanas Tatiana Suarez, la pelea será el choque co-estelar de la cartelera UFC Nashville, la cual se llevará a cabo este mismo sábado, 5 de agosto, en el Bridgestone Arena de Nashville en Tennessee.

La pelea, que es promocionada por la UFC, será televisada por ESPN.

¿Cómo llega Jéssica Andradea UFC Nashville?

Andrade, quién es conocida como 'Bate Estaca' y tiene 31 años de edad, estará buscando regresar a la columna de las victorias luego de ser sometida en una pelea de peso mosca por Erin Blanchfield el pasado mes de febrero y luego ser noqueada en una pelea de peso mosca por Yan Xiaonan el pasado mes de mayo, cortando así una racha de tres victorias que tenía en ése momento. Se presenta a la pelea con un registro de 24-11 con 17 finalizaciones, 9 por nocaut y 8 por sumisión.

En su larga carrera de diez años y 24 peleas en UFC, ha ganado nueve bonos por desempeño, cinco veces el Performance of the Night gracias a sus contundentes victorias sobre Joanne Calderwood, Karolina Kowalkiewicz, Rose Namajunas, Katlyn Chookagian y Amanda Lemos, además ha ganado cuatro veces el Fight of the Night, gracias a sus espectaculres peleas contra Angela Hill, Cláudia Gadelha y los dos veces que peleó contra Rose Namajunas. Supo ser campeona mundial de la división de peso paja femenil de UFC y peleó por el título mundial de peso mosca femenil de UFC. Nunca en su carrera ha hilvanado tres derrotas consecutivas.

¿Cómo llega Tatiana Suarez a UFC Nashville?

Suarez, quién tiene 32 años de edad, estará buscando extender su invicto como profesional a 10 peleas y su séptima victoria en UFC. Viene de someter en una pelea de peso mosca a Montana De La Rosa el pasado mes de febrero después de una larga ausencia de casi cuatro años. Se presenta a la pelea con un registro invicto de 9-0 con 6 finalizaciones, 2 por nocauts y 4 por sumisión.

En su corta carrera de apenas seis peleas en UFC ha ganado dos bonos por desempeño, ambos por Performance of the Nigh, gracias a sus contundentes victorias sobre Amanda Cooper y Montana De La Rosa. Fue ganadora del The Ultimate Fighter 23 como parte del Team Cláudia, sometiendo a Amanda Cooper del Team Joanna.

Pelea estelar y latinos presentes en UFC Nashville

En la cartelera UFC Nashville la pelea estelar de la noche tendrá como protagonistas a los norteamericanos Cory Sandhagen y Rob Font, quienes se enfrentarán en una pelea por la división de peso gallo de UFC, Además, el chileno Ignacio Bahamondes estará enfrentando a Ľudovít Klein en una pelea por la división de peso ligero de UFC. También estarán los brasileros Diego Lopes, Raoni Barcelos y Mairon Santos, quienes verán acción cuando se enfrenten a Gavin Tucker, Kyler Phillips y Sean Woodson, respectivamente.