El invicto peso mosca chileno Andrés Campos, quiere hacer historia al convertirse en el primer campeón mundial de su país, cuando se enfrente al actual gobernante mosca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), el inglés Sunny Edwards, este sábado 10 de junio en la Arena OVO de Wembley, Inglaterra.

La pelea es organizada por Matchroom Boxing y será televisada por DAZN.

El choque de Campos con Edwards encabeza una triple cartelera de acción por el título mundial en la capital, con Nina Hughes (5-0, 2 nocauts) defendiendo su corona de peso gallo de la AMB contra Katie Healy (6-0) y Cherneka Johnson (15-1, 6 nocauts) defendiendo su correa de peso súper gallo de la FIB contra Ellie Scotney (6-0).

Edwards (19-0, 4 nocauts) está listo para hacer su esperado debut en Matchroom este fin de semana, después de haber firmado un acuerdo promocional con Eddie Hearn en marzo, pero Campos (15-0, 4 nocauts), quien ha estado llamando a Edwards por más de un año, planea arruinar la fiesta después de finalmente conseguir su oportunidad soñada por el título mundial.

“Sunny Edwards nunca ha peleado contra alguien como yo”, dijo Campos. “Soy, con diferencia, el mejor rival al que se habrá enfrentado. Tengo mucha experiencia peleando y derrotando a muchachos invictos tanto de aficionados como de profesionales. Estoy hambrienta de éxito. Tengo tanta hambre de ganar este título mundial y hacer historia para Chile”.

“Sunny Edwards es bueno, pero no es lo suficientemente bueno para vencerme. Sé que soy mejor que él y os lo demostraré todo el sábado por la noche. Tengo tres escenarios: escenario A, B y C. Hemos entrenado muy duro para cada uno. Sunny no podrá huir de mí como una bailarina. Está bailando y corriendo todo el tiempo. Lo enviaré a dormir antes del round 12”.

El invicto astuto de Sheffield, Edwards, hace su cuarta defensa de la correa de la FIB que consiguió en abril de 2021 contra Moruti Mthalane en Londres, y Showtime está buscando enfrentamientos de unificación en la segunda mitad del año y habiendo superado los desafíos de Félix Alvarado, Muhammad Waseem y Jayson Mama.

Campos, de 26 años, tiene hambre de crear su propio legado, alimentado por el ardiente deseo de convertirse en el primer campeón mundial de su país. Edwards es conocido por tener una de las lenguas más afiladas en el boxeo, pero Campos dice que no se involucrará en ningún intercambio con su oponente durante una semana de pelea ocupada.

“Nunca hablo mal”, dijo Campos. “Siempre hablo en el ring y dejo que mis puños se encarguen del negocio. Sunny es famoso por hablar basura, no por su boxeo. Chile no tiene campeones del mundo y haré historia para mi país y mi continente sudamericano. yo seré el primero El título mundial de la FIB es muy especial para mí”.

“Pelear en el Reino Unido por primera vez como profesional no me desconcierta en absoluto. Como profesional he peleado en Australia y en Argentina. No es un gran cambio para mí. Recuerde, he hecho casi todas mis 95 peleas fuera de mi país. He representado a Chile en todo el mundo. No siento la presión. Pelear aquí en el Reino Unido no es nada importante para mí”.

Campos, quien es dirigido por el australiano Tony Tolj y entrenado por Hernán Gauto de Argentina y Nicolás Orellana de Chile, ocupa el puesto siete en el ranking de la FIB y ostenta el cinturón de peso mosca latino de la OMB desde marzo de 2020. 'El orgullo de Barnechea' dice que él también cuenta con el respaldo de los fanáticos del Reino Unido que quieren ver a Edwards derrotado por primera vez.

“Desde que llegué al Reino Unido la semana pasada, todos los que he conocido en los gimnasios, centros comerciales y calles, todos me han dicho que tengo que vencer a ese charlatán de basura Sunny Edwards. Todos los que me hablan de Sunny Edwards quieren que le gane. Todos quieren que me convierta en el primer hombre en vencerlo”.

“Es una locura, a nadie le importa Sunny Edwards aquí en Inglaterra. Tengo el apoyo de la afición chilena y de toda la afición inglesa que he conocido. Todos en mis redes sociales me dicen que tengo que vencer a este payaso”.

Edwards vs. Campos encabeza una gran noche de acción por el título mundial en Wembley, el peso crucero Cheavon Clarke (5-0, 4 KO) busca acercarse a una inclinación por el título británico cuando se enfrente a David Jamieson (10-2, 7 KO) en una Eliminatoria final por el famoso Lord Lonsdale Challenge Belt.

Youssef Khoumari (15-1-1, 6 nocauts) y Reece Bellotti (15-5, 13 nocauts) se enfrentan en una eliminatoria por el título británico de peso súper pluma, The 'Romford Bull' Johnny Fisher (8-0, 7 KOs) traerá su Bull Army a Wembley por tercera vez cuando el peso pesado de 24 años pelee por novena vez en la categoría profesional contra Emilio Salas (7-4-1, 3 KOs), Shannon Ryan (4-0), dirigida por Anthony Joshua, regresa al lugar de su debut en marzo de 2022 para continuar su viaje profesional, y las estrellas emergentes George Liddard (2-0, 2 KOs) y Muhammad Ali (1-0) aparecen en Before la campana.