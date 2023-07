El peso ligero invicto, Andrés “Savage” Cortés (19-0, 10 nocauts), está listo para regresar al ring este viernes 28 de julio en el Pearl Concert Theatre en Palms Casino Resort, en Las Vegas, donde será parte de una pelea de peso superpluma de diez asaltos. Se enfrenta al contendiente Xavier Martínez (18-1, 12 nocauts) en una pelea que muy bien podría tener implicaciones de título mundial.

La pelea sirve como evento coestelar para Seniesa “Super Bad” Estrada mientras busca defender sus títulos mundiales de peso mínimo del CMB y la AMB contra la ex campeona mundial Leonela Yúdica, que encabezará la cartelera de la transmisión en ESPN+.

Cortés, quien fue un aficionado destacado mejor conocido por derrotar a Teofimo López en los aficionados, firmó con Top Rank Inc., en 2020. Cortés ha demostrado ser un peleador completo y busca llevar su carrera al siguiente nivel.

Esto es lo que Cortés dijo sobre su reciente campo de entrenamiento, su próximo enfrentamiento con Xavier Martínez, pelear en casa y más.

Sobre su reciente campo de entrenamiento:

“El campamento de entrenamiento ha sido excelente y finalmente terminamos. Estoy entrenando con mi hermano día tras día. Es mucho trabajo duro, y entrenar aquí en Las Vegas ha sido muy caluroso, así que ha sido un un poco brutal. Siento que ganar una pelea como esta me pone en la posición de poder llamar a los mejores nombres en la división. No estoy satisfecho con mi posición en el deporte del boxeo, y he entrado en este campo con una profunda hambre. Trabajé muy duro y tuve que demostrarme mucho a mí mismo, a los fanáticos y a los promotores para llegar a este punto. Realmente creo que esta será una pelea que definirá mi carrera hasta este momento. Traté este campamento con eso mismo nivel de intensidad”.

Sobre su enfrentamiento con Xavier Martínez:

"Veo muchas similitudes entre Xavier y yo. Ambos golpeamos fuerte, y sé que tiene un alto coeficiente intelectual en el ring como yo. El hombre con más deseos de salir victorioso, y imagino que soy yo. Va a ser una pelea dura, pero se que tengo las habilidades y la voluntad para salir victorioso, espero esta pelea a la distancia.

Sobre pelear en ESPN+

“Es grandioso tener un gran promotor detrás de mí y confiar en que en un gran fin de semana de pelea, puedo ser el evento principal de un espectáculo de boxeo de clase mundial. Quiero agradecer a todos en Top Rank por creer en mí. Yo Me siento honrado por esta oportunidad, y espero poder realizar una actuación que haga que los fanáticos, mi promotor y el mundo del boxeo en general quieran verme pronto en el evento principal de una cartelera, si no en el próximo”.

Sobre pelear en su ciudad natal de Las Vegas, Nevada:

“Me encanta. Caras familiares en la multitud, no hay aeropuertos para esta pelea. Podré ir y venir como quiera. Hace que la preparación de la comida para el corte de peso sea mucho más fácil. Vegas es mi ciudad y la gente lo hará". ver que puedo traer una multitud. Tendré fanáticos en el edificio, y estoy lleno de energía para salir y demostrar que seré un campeón mundial. Estoy emocionado de volver a pelear en mi ciudad natal. teniendo mi mayor pelea hasta la fecha en el lugar que me convirtió en el hombre que soy hoy”.