En un movimiento que subraya su compromiso de ascender en las filas de la división de peso superpluma, la sensación invicta del boxeo de Top Rank, Andrés Cortés (20-0, 11 nocauts) ha anunciado su intención de enfrentarse contra el vencedor del tan esperado enfrentamiento entre Emanuel Navarrete (37-2, 31 nocauts) y Oscar Valdez (31-1, 23 nocauts), que se llevará a cabo este mismo sábado, 12 de agosto, en el Desert Diamond Arena.

Recién salido de su victoria más asombrosa hasta la fecha, Cortés aseguró un nocaut en el séptimo asalto contra Xavier Martínez (18-2, 12 nocauts) que lo impulsó a la victoria y lo vio apoderarse del prestigioso título WBC USA Silver en el peso superpluma. La victoria triunfal no solo consolidó su récord invicto, sino que también lo posicionó como una fuerza a tener en cuenta en el competitivo mundo del boxeo.

“Mi victoria reciente fue un momento decisivo para mí, y estoy más que listo para enfrentarme a los mejores de la división”, dijo Cortés antes del enfrentamiento entre Navarrete y Valdez. “Navarrete y Valdez son peleadores notables, y yo estaré observando su choque de cerca. Tengo el mayor respeto por ambos, pero no se equivoquen: quiero enfrentar al ganador. Creo que tengo lo que se necesita para salir victorioso y demostrar que soy un verdadero contendiente y un campeón mundial”.

Cortés se ha establecido como una potencia súper pluma en ascenso. Su habilidad, resiliencia y valor lo han hecho sobresalir en la división, y está decidido a continuar su ascenso asegurando una pelea contra el ganador de Navarrete vs. Valdez.

“Siento que me he ganado el derecho de pelear contra el ganador de esta pelea”. prosiguió Cortés. “Nunca rechacé una pelea e hice todo lo que mi promotor me dijo que hiciera. Estoy agradecido con Top Rank por llevarme a este punto de mi carrera y ahora estoy listo para convertirme en campeón mundial. Todo lo que necesito es la oportunidad”.

El rápido ascenso y empuje de Cortés lo han colocado en un curso de colisión con la élite del boxeo, prometiendo a los fanáticos un espectáculo emocionante cuando llegue el momento de su próximo enfrentamiento.