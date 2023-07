Anthony Joshua desearía haberse vinculado con el entrenador veterano Derrick James mucho antes en su carrera.

El ex campeón de peso pesado de Londres habló recientemente sobre su tiempo hasta ahora con James, con sede en Dallas, Texas, al tiempo que ofreció algunos comentarios críticos sobre sus ex entrenadores, particularmente su entrenador de mucho tiempo, Robert McCracken.

Joshua, de 33 años, elogió a McCracken pero afirmó que el director del programa de boxeo olímpico de Gran Bretaña nunca le enseñó adecuadamente la defensa. Citó, medio en broma, como evidencia la famosa nariz deforme del campeón de peso súper mediano retirado Carl Froch, quien fue entrenado por McCracken.

“Sí, sí”, respondió Joshua cuando se le preguntó si deseaba haber conocido a James al principio de las filas profesionales en The Boxing News Podcast con Matt Christie. “Rob es un muy buen entrenador. Lo único que digo es eso, mira la nariz de Froch. Él (McCracken) simplemente no me enseñó defensa. En el boxeo de peso pesado, el nivel de competencia al que me enfrentaba en esa etapa de mi carrera, en mi opinión, me golpeaban demasiado con golpes limpios”.

Joshua ha estado en una fase de reconstrucción desde que sufrió dos derrotas consecutivas ante el campeón unificado Oleksandr Usyk. Joshua se emparejó con James, antes de su pelea de regreso contra Jermaine Franklin en la primavera. Joshua derrotó a Franklin de Michigan por decisión unánime en una actuación que se caracterizó ampliamente como monótona.

Ahora Joshua está buscando ir 2-0 este año cuando se enfrente a su rival Dillian Whyte el 12 de agosto en The O2 Arena en Londres.

Bajo James, Joshua siente que se le está dando el tipo de dirección y cuidado que le faltaba a sus campos de entrenamiento en el pasado. James también es el entrenador principal del campeón indiscutible de peso mediano junior Jermell Charlo, el campeón unificado de peso welter Errol Spence Jr., Frank Martin y Ryan García. Con McCracken, Joshua sintió que su ex entrenador pasaba demasiado tiempo desarrollando peleadores en el equipo olímpico de boxeo.

“Por mucho que me gustaran todos, era como, Derrick me recuerda a Rob pero más involucrado”, dijo Joshua. “Lo que quería crear con Rob: imagina que este es nuestro gimnasio aquí. Esta es la Academia Rob McCracken. Él es el cazatalentos. Él se sentará. Él mirará [y le dirá a un peleador], 'La mano izquierda está baja'. Joe Cordina está en esa bolsa. [McCracken’s] el supervisor. Se sienta con su equipo. Así es con Derrick, siento que tiene a García, tiene a Errol, tiene un sistema. Rob estaba demasiado comprometido con el equipo olímpico. No el equipo profesional. Es por eso que deseo, nuevamente, le di a Rob mis mejores años y ahora tengo que cavar profundo para recuperarlos”.

“Siento que pasé por mucho”, continuó Joshua. “Pasé por un proceso en el que tuve que desarrollarme como peleador. Sabía que no podía simplemente sobrevivir. Tuve que desaprender muchas cosas. Con Ruiz II, me pareció una gran actuación. Personalmente, no recibió golpes, no perdí un round, se convirtió en dos veces campeón del mundo. …Luego me enfrenté a Usyk y me di cuenta de que, ‘¡Mierda, es cierto que necesitas un poco de agresión. No puedes simplemente mantenerlos alejados.

“Con Franklin, fue una mierda, pero he pasado por mucho y todavía estoy pasando por mucho. … Sé que no fue tan bueno como podría ser. Pero no por ningún motivo. Era que estaba pasando por mucho. Creo que he limpiado todo eso de mi conciencia".