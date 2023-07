Los rivales británicos de peso pesado Anthony Joshua y Dillian Whyte, se enfrentarán en una pelea de alto riesgo en The O2 Arena, Londres, el próximo 12 de agosto, en una revancha después de ocho años del primer enfrentamiento.

La pelea es organizada por Matchroom Boxing y será televisada por DAZN.

Este lunes, Joshua y Whyte se vieron las caras en el lanzamiento oficial del combate. Y en el ambiente se conoció del cansancio de Joshua por querer enfrentar a otros rivales de peso pesado, como Deontay Wilder.

“Olvídate de Wilder y de ellos, me han estado destrozando la cabeza durante tantos años”, dijo. “Realmente no pierdo mi tiempo con los que pierden el tiempo”.

“Realmente no estoy perdiendo el tiempo esperando a la gente, persiguiendo a la gente”, explicó. “Estoy listo para bajar, pelear con quien sea, sigo siendo así. Vamos. Podría pelear ahora, ¿sabes lo que estoy diciendo? Está en tu corazón. Solo quiero pelear”.

Joshua y Whyte se enfrentaron cara a cara en su primera conferencia de prensa desde que acordaron una revancha.

“Creo que va a ser una pelea aún mejor que la primera vez”, insistió Whyte. “Será una buena pelea, todavía tenemos mucha hambre en nosotros y no puedo esperar para entrar allí”.

Ambos estaban tranquilos cuando se reencontraron en persona, pero los dos pesos pesados británicos tienen una rivalidad de larga data. Boxearon como aficionados, una pelea que ganó Whyte antes de que Joshua obtuviera su venganza profesional cuando noqueó a Whyte en una agitada pelea por el título británico en 2015.

Después de eso, Joshua se convirtió en un campeón mundial unificado de peso pesado. Perdió sus títulos ante el ucraniano Oleksandr Usyk y el ucraniano lo venció por segunda vez antes de que Joshua regresara para registrar una victoria constante sobre Jermaine Franklin a principios de este año.

“Después de esas derrotas, obtenga la 'W'”, dijo Joshua. “Ya estamos aquí listos para el rock and roll”.

“Realmente no veo a Dillian como un rival, solo otro cuerpo. Me odian mucho. Solo me observo, me preocupo por mi carril”.

Whyte ha peleado a un alto nivel desde que perdió a Joshua, aunque la victoria por el título mundial se le escapó. Tyson Fury manejó a Whyte cuando lo despachó en seis rounds en el estadio de Wembley en 2022.

Whyte volvió a superar a Franklin por decisión mayoritaria y los dos londinenses volverán a visitar el escenario de su última pelea, el O2 Arena, cuando vuelvan a boxear el 12 de agosto.

“Siempre estoy dispuesto a pelear", dijo Whyte. "Ambos hemos pasado por mucho, pero todavía estamos persiguiendo la mejora.

“Voy a pelear y no tengo nada que perder, así que estoy bien. Tengo el poder de sacar a cualquiera. Pero me estoy enfocando en obtener la victoria”.

Joshua tampoco estaba listo para amenazar con un nocaut.

“He estado meditando sobre mi desempeño en lugar de cómo voy a terminar la pelea”, dijo el excampeón. “Una gran noche para mi carrera. Victorioso, 100 por ciento, ese es mi objetivo, ese es mi plan, esa es mi motivación”.

Whyte (29-3, 19 KOs) de Brixton tiene una rivalidad de larga data con Joshua (25-3, 22 KOs), ya que venció al hombre de Watford por puntos como aficionado en 2009, antes de que Joshua ganara una medalla de oro olímpica en Londres 2012, lo que inició su meteórico ascenso al estrellato mundial.

Joshua en su momento unificó los títulos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB). En su última pelea venció a Jermaine Franklin, a principios de año.

En tanto, Whyte en su última victoria, también fue sobre Franklin, con una decisión por puntos el año pasado. Sin embargo, en abril de 2022, desafío y cayó por KOT en el sexto asalto ante Tyson Fury, campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Por su parte Eddie Hearn, reconoció que es un logro poder llevar a cabo la pelea y recordó que la rivalidad data de hace tiempo entre ambos.

“No puedo creer que esta pelea esté ocurriendo, la rivalidad es profunda y hay algo en estos dos que nunca retrocederán el uno del otro. A veces puede parecer un juego de farol, pero ya estamos listos y con todo lo que está en juego, esto es absolutamente necesario”, sostuvo el promotor británico.