El actual clasificado mundial número ocho de la división de peso semicompleto en UFC, el estadounidense Anthony Smith, se enfrentará al actual clasificado mundial número diez de la división de las 205 libras en UFC, el también estadounidense Ryan Spann, la pelea será el choque co-estelar de la cartelera UFC Singapore: Holloway vs Korean Zombie, la cual se llevará a cabo este mismo sábado, 26 de agosto, en Singapore Indoor Stadium de Singapore.

La pelea, que es promocionada por la UFC, será televisada por ESPN.

Smith, quién es conocido como 'Lionheart' y tiene 35 años de edad, se presenta a la pelea con un registro de 36-18 con 34 finalizaciones, 20 por nocaut y 14 por sumisión. Habló de su larga trayectoria, los errores que ha cometido y lo que ha tenido que ajustar a medida que ha ido pasado el tiempo.

"La razón por la que sigo aquí y en este viaje es el título. En el momento en que piense que no puedo ganarlo o que está demasiado lejos de mi alcance, entonces habré terminado de hacer esto... Siempre he pensado que si quieres ser campeón tienes que ser capaz de vencer a todo el mundo. No lo he hecho hasta ahora. He tenido algunos contratiempos. Este es mi mayor error: siempre he dicho que quería ser como la versión más grande de Donald Cerrone: 'Pelearé con cualquiera, en cualquier momento, en cualquier lugar'. He cumplido con eso. Me enfrentaré a cualquiera. Pelearé contra los de menor rango. Pelearé con los de mayor rango. Pelearé con poca antelación. Pelearé en todo el mundo. No importa"

La co-estelar será salvaje! #UFCSingapore



ESTELARES 8am ET 🇺🇸 / 6am 🇲🇽 / 9am 🇦🇷 / 2pm 🇪🇸

PRELIMS 5am ET 🇺🇸 / 3am 🇲🇽 / 6am 🇦🇷 / 11am 🇪🇸 pic.twitter.com/FzVfyMdFdA — UFC Español (@UFCEspanol) August 24, 2023

"Lo que no tuve en cuenta es que tal vez he absorbido algunas de las inconsistencias que Donald Cerrone ha visto a veces, donde creo que a veces me presento y puedo vencer a cualquiera en el mundo, y a veces no soy tan consistente. Ese es realmente mi problema. Realmente no me importa quién es el oponente, sólo me preocupa tratar de ser lo más consistente posible. Pero por la razón que sea, no sé si me distraigo o pierdo de vista el balón o lo que sea, de vez en cuando meto alguna pata, y es una mierda".

"He sido un poco irregular. Creo que a veces aparezco y está claro que puedo vencer a cualquiera en el mundo, y a veces aparezco y me cago en la cama. Así que he estado trabajando en mi regularidad. Creo que todo se reduce a eso: a concentrarme e intentar ofrecer siempre el mejor producto. A medida que he ido envejeciendo, he tenido que ajustar algunos de mis entrenamientos y enfoques y cosas de recuperación. Es un proceso de aprendizaje".

Pelea estelar y presencia latina en UFC Singapore

En la cartelera UFC Singapore la pelea estelar de la noche tendrá como protagonistas al hawaiano Max Holloway, enfrentándose al coreano Chan Sung Jung, en una pelea por la división de peso pluma en UFC. También estará el mexicano Fernie Garcia, quién estará intentado quitarle el invicto al nipón Rinya Nakamura, en una pelea por la división de peso gallo de UFC.

Mientras que la brasilera Taila Santos, se enfrentará a la estadounidense Erin Blanchfield, en una pelea por la división de peso mosca femenil de UFC. Además, el dominicano Waldo Cortes-Acosta verá acción ante el polaco Łukasz Brzeski, en una pelea de peso completo y el peruano Rolando Bedoya estará buscando recuperarse de un debut perdedor en UF cuando enfrente al chino Kenan Song, por la división de peso welter.