El actual clasificado mundial número ocho de la división de peso semicompleto en UFC, el estadounidense Anthony Smith, se enfrentará al actual clasificado mundial número diez de la división de las 205 libras en UFC, el también estadounidense Ryan Spann, la pelea será el choque co-estelar de la cartelera UFC Singapore: Holloway vs Korean Zombie, la cual se llevará a cabo este mismo sábado, 26 de agosto, en Singapore Indoor Stadium de Singapore.

La pelea, que es promocionada por la UFC, será televisada por ESPN.

¿Cómo llega Anthony Smith a UFC Singapore?

Smith, quién es conocido como 'Lionheart' y tiene 35 años de edad, estará buscando regresar a la columna de las victorias después de ser noqueado por Magomed Ankalaev y caer en una decisión unánime ante Johnny Walker, cortando así una racha de tres victorias que tenía en ése momento. De hecho, su última victoria fue ante su próximo rival. Se presenta a la pelea con un registro de 36-18 con 34 finalizaciones, 20 por nocaut y 14 por sumisión. En su carrera de 19 peleas en UFC, ha ganado siete bonos por desempeño, una vez el Fight of the Night, gracias a su espectacular pelea contra Thiago Santos y seis veces el Performance of the Night, gracias a sus sólidas y contundentes victorias sobre Elvis Mutapčić, Maurício Rua, Volkan Oezdemir, Alexander Gustafsson, Devin Clark y Ryan Spann.

¿Cómo llega Ryan Spann a UFC Singapore?

Spann, quién es conocido como 'Superman' y tiene 31 años de edad, regresar a la columna de las victorias después de ser sometido por Nikita Krylov el pasado mes de marzo del presente año. Se presenta a la pelea con un registro de 21-8 con 18 finalizaciones, 6 por nocaut y 12 por sumisión. En su carrera de 10 peleas en UFC, ha ganado dos bonos por desempeño, ambos por Performance of the Night, gracias a sus sólidas y contundentes victorias sobre Misha Cirkunov y Ion Cuțelaba.

Pelea estelar y presencia latina en UFC Singapore

En la cartelera UFC Singapore la pelea estelar de la noche tendrá como protagonistas al hawaiano Max Holloway, enfrentándose al coreano Chan Sung Jung, en una pelea por la división de peso pluma en UFC. También estará el mexicano Fernie Garcia, quién estará intentado quitarle el invicto al nipón Rinya Nakamura, en una pelea por la división de peso gallo de UFC.

Mientras que la brasilera Taila Santos, se enfrentará a la estadounidense Erin Blanchfield, en una pelea por la división de peso mosca femenil de UFC. Además, el dominicano Waldo Cortes-Acosta verá acción ante el polaco Łukasz Brzeski, en una pelea de peso completo y el peruano Rolando Bedoya estará buscando recuperarse de un debut perdedor en UF cuando enfrente al chino Kenan Song, por la división de peso welter.