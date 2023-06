El temible peso pesado ruso Arslanbek Makhmudov enfrentará al también invicto nigeriano Raphael Akpejiori, en un choque pactado a 10 rounds y que será el principal combate de respaldo de la cartelera encabezada por “Jared Anderson vs Charles Martin”, que se llevará a cabo este mismo sábado, en el Huntington Center de Toledo, Ohio, Estados Unidos.

La pelea es organizada por Top Rank y será televisada por ESPN.

Makhmudov (16-0, 15 nocauts), en un noqueador nato que no pelea desde diciembre pasado, cuando noqueó en apenas el primero a Michael Wallisch, en Canadá. Y aunque enfrentará a un invicto como Akpejiori (15-0, 14 nocauts), en su mente está ganar con consistencia, para ir en busca del excampeón mundial inglés Anthony Joshua o del mismísimo campeón pesado del CMB, Tyson Fury.

En un combate especial antes del evento estelar, el fenómeno de peso ligero Abdullah Mason (8-0, 7 nocauts) se enfrentará a Alex de Oliveira (20-4, 14 nocauts) en un choque a seis asaltos. El respaldo ESPN+ contará con los nativos de Toledo DeAndre Ware y Tyler McCreary.

Ware (15-4-2, 9 nocauts) regresa al ring contra Decarlo Pérez (19-8-1, 6 nocauts) en un duelo a seis giros, mientras que McCreary se enfrenta al veterano Deivi Julio (26-13, 16 nocauts) en una batalla a seis asaltos en peso junior ligero.

El destacado peleador de peso junior welter Tiger Johnson (8-0, 5 nocauts) se medirá ante Jonathan Montrel (15-1, 10 nocauts) en una batalla pactada a ocho asaltos, y el prospecto de peso semicompleto Dante Benjamin Jr. (6-0, 4 nocauts) peleará contra Mirady Zola (4-2, 1 nocaut) en un duelo a seis asaltos.

El prospecto de peso junior mediano Husam Al Mashhadi (6-0, 5 nocauts), el orgullo de Dearborn Heights, Michigan, chocará ante Rance Ward (7-5-1, 2 nocauts) en una pelea a seis asaltos.

En la conferencia de jueves, esto es lo que dijeron los peleadores:

ARSLANBEK MAKHMUDOV

“El campamento fue bueno. Todo estuvo genial. No puedo esperar a que sea sábado para pelear. Montreal ha sido bueno para mí. Es un lugar cómodo para mi familia y es cómodo para mi entrenamiento”.

“Vine aquí para competir contra los mejores y convertirme en campeón mundo. Ese es mi objetivo y mi sueño. Por eso comencé a boxear cuando tenía nueve años. Tengo mucha experiencia como amateur y eso me ayuda como profesional”.

RAPHAEL AKPEJIORI

“Vine aquí con una beca de baloncesto de Nigeria. Yo era uno de esos niños que hizo todo lo posible para mejorar mi vida y la de mi familia. Jugué baloncesto por cuatro años y jugué fútbol americano hasta que empecé la escuela de posgrado. Obtuve mi maestría. Empecé a trabajar con los Miami Dolphins, pero no logré ser parte del equipo, así que comencé a boxear. Y luego me enamoré del deporte”.

“Me encontré con muy buena gente. Dicen que cada vez que un estudiante quiere aprender, por arte de magia aparece un profesor. Mi entrenador es el mismísimo 'Road Warrior', Glen Johnson, y me llevó a otro nivel. Todos mis entrenadores me han ayudado a llevarme a otro nivel y estoy emocionado de estar aquí”.

"Este es el mejor pelear al que me he enfrentado. Pero para ser un campeón, tienes que pasar por un poco de fuego. Y me he puesto en línea para pasar por ese fuego. Todo lo que tengo que hacer es escuchar al 'Road Warrior', y hacer todo lo que hemos hecho en el campamento".

TIGER JOHNSON

"Estoy muy emocionado. Todos están a punto de ver de qué está hecho Ohio. Desde que existe el boxeo, Ohio siempre ha tenido leyendas. Entonces, estamos a punto de brindar un espectáculo. En cada campamento, siempre volvemos a lo fundamental. Todos verán mi mejoría el sábado por la noche”.

DANTE BENJAMIN JR.

“Me encanta entrenar. Es como una familia en el gimnasio. Me divierto mucho. Este último campamento ha sido divertido porque mis amigos han estado entrenando conmigo. Me empujan mucho”.

ABDULLAH MASON

“Mi familia me mantiene concentrado en el gimnasio. Todos tenemos el mismo objetivo, que es convertirnos en campeones del mundo. Por lo tanto, seguiremos trabajando para lograrlo”.

JAHI TUCKER

“El sábado por la noche será la misma historia: dominación. En mi última pelea {contra Nikoloz Sekhniashvili}, quería mostrar todo lo que había aprendido. Me ayudó a llegar a ese nivel. Esa última pelea se sumó a la experiencia que voy a llevar a las peleas de campeonato”.

DEANDRE WARE

“Ha sido mi sueño pelear en el Huntington Center. Jared esto hizo posible, y no puedo eseprar para el día de la pelea. Vamos a mostrar nuestro talento para la ciudad”.

HUSAM AL MASHHADI

“Esto significa mucho para mi familia. Todos en casa están muy emocionados por mí. Estoy muy emocionado. Toledo es como mi casa, así que estoy ansioso por ver a todos los fanáticos salir de Michigan para verme pelear aquí”.

TYLER MCCREARY

“Se siente bien estar aquí. He estado trabajando muy duro. Agradezco a Jared por volver a casa. Es una buena sensación estar de vuelta en acción".