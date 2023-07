El actual clasificado mundial número cinco de la división de peso completo de UFC, el inglés Tom Aspinall, se enfrentará al actual clasificado mundial número diez de la máxima división de peso en UFC, el polaco Marcin Tybura, la pelea será el choque estelar de la cartelera UFC London, la cual se llevará a cabo este mismo sábado, 22 de junio, en el O2 Arena de la ciudad Londres en Inglaterra.

La pelea, que es promocionada por la UFC, será televisada por ESPN.



Aspinall, quién tiene 30 años de edad, se presenta a la pelea con un registro de 12-3 con 12 finalizaciones, 9 por nocaut y 3 por sumisión. Habló sobre la peligrosidad de su próximo rival y analizó la clasificación de peso pesado en UFC, reconociendo que no sólo se trata de ganar, también hay que impresionar.

"(Tybura) Hace muchas cosas bien, y no entiendo por qué la gente lo está subestimando, porque ha ganado siete de sus últimos ocho en la clasificación como peso pesado. En mi opinión, es un muy buen récord, y es muy resistente. No se rinde, lo que es bastante raro en un peso pesado. Normalmente, cuando los pesos pesados empiezan a estar un poco cansados, empiezan a buscar una salida, y él no lo hace. Tiene muchísima experiencia y me lo he tomado muy, muy en serio".

"En mi opinión, las MMA de los pesos pesados tienen sus propias reglas. Si soy el número cinco y lucho contra el número 10, que es lo que está ocurriendo, y me tumbo sobre él durante cinco asaltos y es una pelea aburrida, no me hará subir de categoría en absoluto, pero si salgo ahí fuera y le noqueo en 30 segundos con un loco codazo giratorio, eso me colocará como el aspirante número uno y así es como funciona, no siempre se reduce a la clasificación, se reduce a actuaciones impresionantes".

Co-estelar y presencia hispana en UFC London

En la cartelera UFC London la pelea co-estelar de la noche tendrá como protagonistas a Molly McCann enfrentando a Julija Stoliarenko en una pelea por la división de peso mosca femenil de UFC. Además, el peruano Daniel Marcos se enfrentará al británico en una pelea por la división de peso gallo de UFC. También estarán los españoles Joel Alvarez y Daniel Barez, enfrentando a Marc Diakiese y Jafel Filho en peleas por las divisiones de peso ligero y moca de UFC, respectivamente. Mientras que el norteamericano de raíces colombianas, Bryan Barberena, tendrá una dura prueba cuando enfrente a Makhmud Muradov en una pelea por la división de peso medio de UFC.