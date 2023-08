El canadiense Olivier Aubin-Mercier, quién es conocido como 'The Canadian Gangster' y tiene 34 años de edad, logró vencer al brasilero Bruno Miranda, quién es conocido como 'Robusto' y tiene 33 años de edad, en la semifinal del torneo PFL 2023 por la división de peso ligero, luego de obtener una victoria por nocaut en la pelea que fue el choque co-estelar de la cartelera PFL 9: Playoffs, la cual se llevó a cabo en el The Theater at Madison Square Garden de New York.

A ritmo de low kicks inició el brasilero la pelea, sin embargo los mejores golpes, aunque pocos, eran mejores los del canadiense, quién estableció el control en el centro de la jaula. Ambos peleadores conectaban mejor en el contragolpe, pero faltando poco menos de 40 segundos, fue 'The Canadian Gangster' quién buscó el derribo pero sólo pudo amarrar la pelea poniendo a su rival contra la reja y así finalizaba un primer asalto que estuvo falto de emociones.

Nuevamente queriendo establecer sus low kicks como arma principal inició el segundo asalto 'Robusto', sin embargo, pocos segundo más tarde fue Aubin-Mercier quién logró conectar sólido y llevó a su rival al suelo para empezar a trabajarlo desde la montada, logrando conectar algunos golpes desde el ground and pound, pasado un par de minutos la andanada de golpes desde el ground and pound se incrementó notablemente hasta que el réferi tuvo que intervenir debido a que Miranda no se estaba defendiendo con inteligencia y sólo estaba resistiendo el castigo que estaba recibiendo.

Resultados PFL 9: Playoffs desde New York

Cartel principal

Sadibou Sy venció a Carlos Leal por decisión dividida (28-29, 29-28, 29-28)

Magomed Magomedkerimov venció a Solomon Renfro por decisión unánime (30-27, 30-27, 30-27)

Biaggio Ali Walsh venció a Ed Davis por TKO (puñetazos) - 2º asalto, 2:23

Cartel Preliminar

Alexei Pergande venció a Shawn Stefanelli por decisión unánime (30-27, 30-27, 30-27)

Mostafa Rashed Neda venció a Korey Kuppe por nocaut técnico (tierra y golpe) - 1er asalto, 1:55

Michelle Montague venció a Abigail Montes por sumisión (estrangulamiento por detrás) - 2º asalto, 3:38

Abdullah Al-Qahtani venció a David Zelner por decisión unánime (30-26, 30-26, 30-25).

John Caldone venció a Nathaniel Grimard por nocaut técnico (puñetazos) - Round 1, 2:32