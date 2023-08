La ex campeona mundial de la división de peso gallo femenil de UFC, la norteamericana Ronda Rousey, quién es conocida como 'Rowdy' y tiene 36 años de edad, fue "sometida" por la también norteamericana, Shayna Baszler, quién es conocida como 'The Queen of Spades' y tiene 42 años de edad, en un combate de lucha libre profesional bajo la reglas de las artes marciales mixtas que se dio en la empresa World Wrestling Entertainment (WWE), en el evento SummerSlam, el cual se llevó a cabo en el Ford Field de Detroit, Michigan.

Con los característicos guantes de 4 onzas de las MMA inició el combate de lucha libre profesional con reglas de las artes marciales mixtas entre Rousey y Baszler. 'Rowdy' intentó aplicar su famoso armbar, pero 'The Queen of Spades' logró salir del apuro y tras una patada a la cabeza se desarrolló una combate más típico de la lucha libre profesional que de las artes marciales mixtas.

Al final Baszler logra someter a Rousey en un combate que pareció no dejar satisfechos a los fanáticos de la WWE presentes en el Ford Field de Detroit.

Resultados de WWE SummerSlam en Detroit

Logan Paul venció a Ricochet por pinfall

Cody Rhodes venció a Brock Lesnar por pinfall

LA Knight gana el Slim Jim SummerSlam Battle Royal, eliminando por última vez a Sheamus

Gunther venció a Drew McIntyre por pinfall para retener el Campeonato Intercontinental de la WWE

Seth Rollins venció a Finn Balor por pinfall para retener el Campeonato Mundial de Peso Pesado

Bianca Belair venció a Charlotte Flair y Asuka por pinfall para ganar el Campeonato Femenino de la WWE ... pero IYO SKY canjeó de Money in the Bank justo después del combate y rápidamente aplastó a Belair para ganarle el título.

Roman Reigns venció a Jey Uso por pinfall en Combate Tribal por el Campeonato Universal indiscutible de la WWE y el título de Jefe Tribal