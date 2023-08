Alycia Baumgardner podría tener en peligro su reinado en la división superpluma, después que en una muestra "A" de prueba de drogas previa a su última pelea, dio positivo por mesterolona y androsterona luego de su victoria por decisión unánime del 15 de julio sobre Christina Linardatou.

Sin embargo, la campeona está dispuesta a hacer todo lo que esté a su alcance para limpiar su nombre y declaró su inocencia sobre el positivo arrojado el pasado 12 de julio, tres días antes de su triunfo sobre Lindartau.

Sin embargo, por razones que únicamente puede explicar la agencia supervisora ​​de pruebas Drug Free Sport, la muestra no fue confirmada como recibida por el laboratorio hasta el 21 de julio ni los resultados confirmados hasta el 10 de agosto según la documentación de la prueba.

Matchroom Boxing, que ha promovido las últimas seis peleas Baumgardner, aseguró que no se enteró hasta el 12 de agosto, momento en el que la contactaron con respecto al desarrollo.

“El 12 de agosto de 2023, nos informaron que una muestra "A" que entregué el 12 de julio de 2023 resultó en un "hallazgo analítico adverso" de metabolitos de mesterolona y acetato de metenolona, ​​dos sustancias de las que nunca escuché hablar ni usado", declaró Baumgardner el pasado miércoles.

“La muestra proporcionada inmediatamente después de mi pelea el 15 de julio de 2023 arrojó estar limpia y negativa para todas las sustancias prohibidas, al igual que la entregada el 16 de junio de 2023, lo que hace que el 12 de julio resultado esencialmente imposible”, insistió.

“Para ser clara, nunca he tomado, tomaría y tomaré ninguna droga. Hacerlo no solo sería poco ético, también sería completamente contrario a la forma en que he entrenado durante toda mi carrera”, continuó la boxeadora.

Baumgardner se reserva el derecho de analizar su muestra "B" o cuestionar los resultados, bien sea por cuestiones de cadena de custodia u otra prueba de contaminación.

La información sobre el resultado de la prueba comenzó a salir a la luz un mes después de su choque con Linardatou, cuando tenía la motivación de vengarse con una defensa de su campeonato de 130 libras totalmente unificado.

Baumgardner registra nueve victorias en fila, de las cuales tres, le permitieron acumular los títulos principales de la división. Sin embargo, como es costumbre en el boxeo, tras el resultado en las pruebas de drogas, se cuestiona el pasado de la campeona.

“El WBC (Consejo Mundial de Boxeo, por sus siglas en inglés), recibió una notificación de un hallazgo adverso resultante de una prueba antidopaje de una muestra recolectada del WBC y Alycia Baumgardner”, indicó el ente sancionador en un comunicado.

“La recolección de muestras que arrojó un hallazgo adverso se presentó en relación con la pelea del 15 de julio de 2023 entre el campeón Baumgardner y la retadora Christina Linardatou.

“El hallazgo adverso en las preguntas surgió de una recolección de muestras y una prueba antidopaje administrada por Drug Free Sport, y no como parte del Programa de Boxeo Limpio del WBC. En consecuencia, se iniciarán procedimientos de notificación, investigación y gestión de resultados para los combates del Campeonato Mundial del WBC de acuerdo con nuestras Reglas y Reglamentos del CMB”, reza el comunicado.

Más que las acusaciones retroactivas, la campeona defensora está más preocupada por preservar la imagen prístina que tiene fuera del ring.

“Como profesional, solo yo soy responsable de lo que meto en mi cuerpo, y para mí es un templo. También soy un modelo a seguir para jóvenes y niñas que busquen seguir mis pasos. Me tomo esas responsabilidades muy en serio, por eso y nunca pondría estas sustancias en mi cuerpo”, reiteró Baumgardner.

“La sola idea de que tome una sustancia ilegal o prohibida, nunca tendría sentido. Así que no tengo intención de sentarme en silencio y dejar que esto ‘se desarrolle’. Trataré de mantenerlos a todos actualizados en cada paso mientras trabajo para asegurar que mi reputación como atleta permanezca completamente intacta”.