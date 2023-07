La Campeona Mundial Indiscutida de peso superpluma, la estadounidense Alycia Baumgardner, defenderá sus títulos contra la dominicana radicada en Grecia, Christina Linardatou, en el combate estelar de una cartelera que se llevará a cabo este mismo sábado, 15 de julio, en The Masonic Temple Detroit en Detroit, Michigan, Estados Unidos.

La pelea es organizada por Matchroom Boxing y será televisada por DAZN.

Baumgardner (14-1, 7 nocauts) pone todos los cinturones en 130 libras en juego por segunda vez después de una actuación dominante sobre Elhem Mekhaled en Nueva York en febrero, una primera defensa en la Gran Manzana que viene después de una gran victoria para reclamar todos los cinturones en Londres contra su feroz rival Mikaela Mayer en octubre.

Las grandes noches siguen llegando para “The Bomb” y ahora es hora de casa, ya que pelea en Detroit por primera vez en las filas pagas, y tiene un puntaje que saldar contra Linardatou, quien le dio a Baumgardner su única derrota en julio de 2018.

Linardatou (14-2, 6 nocauts) tiene como objetivo convertirse en tres veces gobernante mundial y romper el corazón de Baumgardner una vez más, cinco años después de una victoria por decisión dividida en ocho asaltos en Louisville. Esa victoria para la dominicana la precedió a reclamar su primer título mundial en peso superligero contra Kandi Wyatt en marzo de 2019, habiendo desafiado previamente a Delfine Persoon por el título mundial de peso ligero en junio de 2016.

La peleadora de 35 años defendió la corona contra Deanha Hobbs en junio de 2019. en Atenas, antes de que Katie Taylor se hiciera con el título en Manchester, Inglaterra, en noviembre de 2019. Linardatou recuperó el título vacante tres meses después contra Prisca Vicot en Indiana y volvió a la acción en julio con una victoria en seis asaltos en Grecia.

“Fue una bendición poder pelear en el extranjero frente a una audiencia internacional para unificar títulos; y finalmente volverme indiscutible en mi país de origen en MSG, ¡fue increíble!” dijo Baumgardner. “Pero volver a casa en el Medio Oeste, donde crecí, donde aprendí a trabajar, donde se forjó mi vida, donde se forjó mi fe, y luego encabezar en mi hogar adoptivo de Detroit para mi primera defensa indiscutible del título. Realmente estoy realizando un sueño hecho realidad”.

“En una de las ciudades con más historia del mundo para el boxeo, tengo la oportunidad de exhibirme y exhibirme frente a las personas que me han apoyado y me conocen mejor. Tengo que agradecer a la región que me ayudó a ser quien soy. Puedo mostrarle al mundo que una niña de Fremont regresó a casa como la Campeona Mundial Indiscutible, y dejar que todas esas otras niñas del medio oeste como yo sepan que pueden alcanzar cualquier sueño que puedan imaginar”.

“Creo que va a ser una gran pelea entre Alycia y yo”, dijo Linardatou. “Va a ser mucho mejor que el primero. Ha mostrado signos de mejora, pero tengo un nuevo propósito por el que luchar: mi hijo”.

“Y por mucho que mejoró con sus habilidades, su ego y cabeza han crecido con eso. Hace muchas cosas para las redes sociales y para llamar la atención. Estoy haciendo esto por el legado de mi hijo. Nos vemos el 15 de julio, tonto, quiero decir campeón”.

En el principal combate de respaldo de esta cartelera, el recién firmado de Matchroom, el cubano sensación Andy Cruz, hará su debut profesional a diez asaltos en el peso ligero contra Juan Carlos Burgos.

Cruz logró el oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en la división de peso ligero contra Keyshawn Davis, en los juegos retrasados en agosto de 2021 y sumó un increíble tercer oro consecutivo en el Campeonato Mundial IBA en peso welter ligero en Serbia, tres meses después, poniendo esa medalla junto a esas aterrizó en los Campeonatos Mundiales de Alemania y Rusia en 2017 y 2019.