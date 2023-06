Dmitry Bivol, campeón de la Asociación Mundial de Boxeo, se mantiene vigilante al resultado de un posible encuentro entre la estrella mexicana del boxeo, Saúl “Canelo” Álvarez y Jermell Charlo.

Álvarez, campeón indiscutible de peso súper mediano, recientemente plasmó su firma en un acuerdo de múltiples peleas con Premier Boxing Champions, lo que abre posibilidades para enfrentarse a algunos de los mejores rivales de las 168 libras.

David Benavidez, David Morrell y Demetrius Andrade son algunos nombres. Sin embargo, todo apunta a que la primera pelea de Canelo será contra Jermall Charlo, campeón de peso mediano, que no se ha subido al ring desde junio de 2021, pero está dispuesto a subir a las 168 libras para ese encuentro.

Bivol, quien posee el título de las 175 libras de la AMB, ahora parece ser un boxeador aparte en los planes del tapatío, quien previamente estaba interesado en una revancha a celebrarse en septiembre próximo.

No obstante, el boxeador ruso aclaró que está dispuesto a pelear con Charlo, en caso que venza a Álvarez. Además, contemplaría la posibilidad de bajar de peso de las 175 libras a las 168, una división en la que antes Bivol se sentía cómodo.

“Si Charlo gana, me gustaría esa pelea. No es que quiero pelear contra alguien en 168, no, prefiero pelear en mi categoría de peso. Si alguien quiere y tenemos una buena oferta para bajar por el cinturón, lo haré. Pero prefiero mi categoría”, comentó Bivol a FightHubTV.

Bivol tiene esperanzas para volver al cuadrilátero en octubre, aclarando que no tiene contemplado hacerlo en septiembre.

Eddie Hearn, promotor de Matchroom Boxing, indicó que está trabajando en un acuerdo para enfrentar al ruso contra el inglés Dan Azeez, pero este último está en conversaciones para medirse a Joshua Buatsi.

“Espero octubre. Si fuera septiembre, debería haberme dado una oferta hace un par de semanas. Estoy listo para cualquiera en mi categoría de peso, Trataré de estar listo para los 10 mejores peleadores en el peso semipesado”, sostuvo Bivol.