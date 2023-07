El ex campeón interino de la división de peso ligero de UFC, el norteamericano Tony Ferguson, se enfrentará al también legendario de la división de las 155 libras en UFC, su compatriota Bobby Green, la pelea será en la cartelera UFC 291, la cual se llevará a cabo este mismo sábado, 29 de julio, en el Vivint Arena de Salt Lake City en Utah.

La pelea, que es promocionada por la UFC, será televisada por ESPN PPV.

Green, quién es conocido como 'King' y tiene 36 años de edad, se presenta a la pelea con un registro de 29-14 con 18 finalizaciones, 10 por nocaut y 8 por sumisión. Habló sobre lo entusiasmado que está por pelear ante una multitud de fanáticos luego de varias peleas en el APEX, también mencionó las características de su rival y lo que espera de él.

"Tengo un nombre más grande. Eso me entusiasma, estar en un escenario más grande, por fin ante el público. Estoy cansado de pelear en el APEX. Así que realmente puedo hacer que esta multitud se mueva. Todo el mundo con el que hablo me dice 'oye, ese es mi luchador favorito', así que es genial conseguirlo (a Ferguson). Ahora tengo la oportunidad de ganarme al público aún más y demostrarles mis habilidades y por qué deberían quererme un poco más que a él. Creo que va a ser una pelea de primera. Creo que es para la gente. Es para la gente".

"¿Sabes lo raro que es Tony? Si crees que espero algo puedes estar equivocado. Así que no espero nada. Va a ir como va a ir. Especialmente con tipos con estilos raros como Tony. No sabes lo que va a pasar. Estoy viviendo el momento. Chicos, no se preocupen por el día siguiente, ese día. Vivan el momento. Voy a estar ahí y tan metido que pase lo que pase, pasará lo que tenga que pasar".

Pelea estelar y brasileros presentes en UFC 291

En la cartelera UFC 291 la pelea estelar de la noche tendrá como protagonistas a los norteamericanos Dustin Poirier y Justin Gaethje en una pelea por la división de peso ligero en UFC para determinar al nuevo campeón BMF. Mientras que la pelea co-estelar de la noche tendrá como protagonistas al brasilero Alex Pereira haciendo su debut en la división de peso semicompleto en UFC, enfrentando al polaco Jan Błachowicz en una pelea por la división de las 205 libras en UFC. Además, los brasileros Michel Pereira, Marcos Rogério de Lima, Gabriel Bonfim, Claudio Ribeiro, Vinicius Salvador y Priscila Cachoeira verán acción cuando se enfrenten a Stephen Thompson, Derrick Lewis, Trevin Giles, Roman Kopylov, CJ Vergara y Miranda Maverick, respectivamente.