El actual campeón mundial de la división de peso mosca de UFC, el mexicano Brandon Moreno, estará exponiendo su título ante el actual clasificado número dos de la división de las 125 libras en UFC, el brasilero Alexandre Pantoja, la pelea será el choque co-estelar de la cartelera UFC 290, la cual se llevará a cabo este mismo sábado, 8 de julio, en el T-Mobile Arena de la ciudad del pecado, Las Vegas en Nevada.

La pelea, que es promocionada por la UFC, será televisada por ESPN PPV.

Moreno, quién es conocido como 'The Assassin Baby' y tiene 29 años de edad, se presenta la pelea con un registro de 21-6 con 16 finalizaciones, 5 por nocaut y 11 por sumisión. Habló de su rival y lo que espera en ésta nueva pelea contra Pantoja, además, habló sobre la importancia de ganar para agrandar su legado.

El campeón Brandon Moreno ya sale a la conferencia de prensa🇲🇽🏆 #UFC290 pic.twitter.com/wQDhd3qN2A — UFC Español (@UFCEspanol) July 6, 2023

"Seguro que es un rival muy peligroso porque es maduro y tiene más experiencia, y creo que esa es la clave. Ya lo decía ayer, estaba harto de pelear conmigo. Estaba como, 'Oh, estoy harto de pelear con Moreno otra vez'. Pantoja está excitado. Quiero cortarle la cabeza y lo que sea y eso le hace peligroso, pero estoy listo para el reto. Quiero ganar la pelea y agrandar mi legado".

"No tengo nada personal contra Alexandre Pantoja. Seguro que esta parte competitiva de mí, sabiendo que me ganó dos veces en el pasado, me dio un sabor diferente. Pero al mismo tiempo sólo pienso en la oportunidad. La oportunidad de que si vences a Alexandre Pantoja en el T-Mobile Arena, en la Semana Internacional de la Lucha, tu legado sea tuyo. Tu legado. Así que estoy muy centrado en ese último objetivo de ganar mi próximo pelea."

"Lo siento si no soy este tipo que le encanta hablar m*erda en los medios sociales o tratar de hacer un poco de drama, pero al final eso funciona para mí hombre. A la gente le encanta lo que hago porque es real. Es natural".

El campeón Brandon Moreno agrega una del Tecatito Corona a la colección🇲🇽⚽️ #UFC290 @SevillaFC pic.twitter.com/uJnN3kRFt1 — UFC Español (@UFCEspanol) July 6, 2023

Peleas destacadas de UFC 290

En la cartelera UFC 290 la pelea estelar de la noche tendrá como protagonistas al campeón regular de la división de peso pluma de UFC, el australiano Alexander Volkanovski, unificando con el campeón interino de la división de las 145 libras en UFC, el mexicano Yair Rodriguez. La sensación norteamericana Bo Nickal, estará exponiendo su invicto de 4 peleas como profesional ante el también invicto Valentine Woodburn, en una pelea por la división de peso medio de UFC. Mientras que el australiano Robert Whittaker, se enfrentará al sudáfricano Dricus du Plessis en una pelea por la división de peso medio de UFC. También verá acción el neozelandés Dan Hooker, quién se enfrentará al norteamericano Jalin Turner en una pelea por la división de peso ligero de UFC. La leyenda norteamericana Robbie Lawler, tendrá una dura prueba cuando enfrente al también norteamericano Niko Price, en una pelea por la división de peso welter de UFC.

Más presencia latina en UFC 290

El mexicano Jesus Aguilar se enfrentará a Shannon Ross en una pelea por la división de peso mosca de UFC y la mexicana Yazmin Jauregui, estará exponiendo su invicto de 10 peleas como profesional cuando enfrente a la brasilera Denise Gomes en una pelea por la división de peso paja de UFC. El argentino Esteban Ribovics tendrá una dura prueba cuando enfrente al norteamericano Kamuela Kirk en una pelea por la división de peso ligero de UFC.