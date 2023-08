El actual clasificado mundial número uno de la división de peso welter de Bellator, el norteamericano Logan Storley, se enfrentará al actual clasificado mundial número siete de la división de las 170 libras en Bellator, el también norteamericano Brennan Ward, la pelea será el choque estelar de la cartelera Bellator 298, la cual se llevará a cabo este mismo viernes, 11 de agosto, en el Sanford Pentagon de Sioux Falls en Dakota del Sur.

La pelea, que es promocionada por Bellator, será televisada por Showtime.

Ward, quién es conocido como 'Irish' y tiene 35 años de edad, se presenta a la pelea con un registro de 17-6 con 16 finalizaciones, 12 por nocaut y 4 por sumisión. Habló sobre la diferencia de la importancia de ésta pelea para él y su rival, también habló sobre su preparación y cómo espera que se desarrolle la pelea.

"No puede perder contra mí. Soy el número 8 del ranking. Si pierde contra mí, su tiempo en la cima habrá terminado. No va a vencer al número 4 del ranking. No vencerá al número 10 de nuestro peso. Creo que Sabah lo noquearía. Tiene que vencerme para mantenerse en la cima. Para mí, no tengo que ganar. No tengo que ganar nada. Tengo 35 años. Voy a salir a bombardear. No me importa. Pero te estoy jodiendo. ¿Qué pasa?"

"Mientras sea entretenido, en este punto de mi carrera, mientras sea un buen espectáculo, obviamente tienes que ganar, pero una pelea como esa, incluso si te llevas una derrota, una pelea como esa la gente la recuerda. Esta pelea no dejará el segundo. Podrías programarla para una pelea a 20 asaltos, no importa. No va a salir del segundo asalto. Así son las cosas. Así que entreno en consecuencia. No me verás bajar el ritmo. Entreno a fondo cada día. Me exijo hasta la extenuación para asegurarme de que puedo ir a tope todo el tiempo".

"Espero que quiera salir a intercambiar golpes. No quiero tener que luchar con su p*to c*lo durante 25 minutos. Que le den. Sube. Intenta atraparlo".

Co-estelar y latinos presentes en Bellator 298

En la pelea co-estelar de Bellator 298 el ruso Valentin Moldavsky se enfrentará al norteamericano Steve Mowry en una pelea por la división de peso pesado de Bellator. También estará el peruano Enrique Barzola, quién buscará propinar la primera derrota al norteamericano Jaylon Bates en una pelea por la división de peso gallo de Bellator. Además, estarán los brasileros Weber Almeida, Leandro Higo, Dayana Silva, Marcirley Alves y Jairo Pacheco enfrentando a Lucas Brennan, Nikita Mikhailov, Ekaterina Shakalova, Jerrell Hodge y Vladimir Tokov, respectivamente.