Según la agenda de la Comisión de Boxeo de Japón, el próximo miércoles 30 de agosto Habrá una función de boxeo denominada “Phoenix Battle en su 103a edición” bajo la promoción de Ohashi Boxing Gym de la ciudad de Yokohama.

En una pelea internacional México vs Filipinas a 8 rounds de peso mosca en Japón entre dos ranqueados mundiales extranjeros y que el mexicano #8AMB y el puro defeño Brian Mosinos (23-5/5KOs, de 26 años y desde la Ciudad de México donde nació) va a tener acción y se enfrentará al alto clasificado mundial filipino, #2AMB y #5FIB, #9 de la OMB, el zurdo Dave “Doberman” Apolinario (18-0/13KOs, de 24 años).

La pelea de fondo será a 12 rounds por campeonato regional de Asia-Pacifico avalado por la OMB de peso pluma por vacante título y que en esta competición se pondrá en juego la corona de Japón al mismo tiempo.

El campeón japonés e invicto Keisuke Matsumoto (8-0/7KOs, de 24 años de edad y pertenece a Ohashi Boxing Gym) va a batallar con el #1 ranqueado de Japón como un africano-nigeriano radicado en Okinawa, Japón, Ridwan Akanjioyekola (11-1-2/7KOs, de 26 años de edad y pertenece a Hiranaka Boxing School de la provincia de Okinawa de Japón).

La semifinal será por título de Japón de peso gallo a 10 rounds.

El monarca nipón e imbatido Seiya Tsutsumi (8-0-2/7KOs, de 27 años y pertenece a Kadoebi-Joyeria Boxing Gym de Tokio) va a hacer la tercera defensa de su título de Japón contra el zurdo retador Riku Masuda (3-0/3KOs, de 25 años de edad y pertenece a Teiken Boxing Gym de Tokio).

En un duelo internacional Japón vs Uzbekistán a 12 rounds de peso superligero, el japonés ex campeón de Japón y ex monarca regional de Asia-Pacífico de la OMB, el zurdo Koki Inoue (16-1/13KOs, de 31 años y pertenece a Ohashi Boxing Gym) se medirá con el zurdo uzbeco Abdurasul Ismoilov (10-1/6KOs, de 26 años de edad).