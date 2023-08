El combate del excampeón mundial inglés Anthony Joshua contra Dillian Whyte, del próximo sábado 12 de agosto, se canceló después de que la prueba antidopaje de Whyte arrojara resultados “adversos”.

“La Asociación Voluntaria Antidopaje (VADA) informó a Matchroom, la Asociación de Comisiones de Boxeo y la Junta de Control de Boxeo Británico que Dillian Whyte había arrojado resultados analíticos adversos como parte de un protocolo antidopaje aleatorio”, indicó la promotor Matchroom Boxing en un breve comunicado oficial.

“A la luz de esta noticia, la pelea será cancelada y se llevará a cabo una investigación completa”, reiteró la empresa.

La Asociación Voluntaria Antidopaje dijo que había informado a la Asociación de Comisiones de Boxeo y a la Junta de Control de Boxeo Británico que un "protocolo antidopaje aleatorio" realizado por Whyte había arrojado resultados adversos.

Whyte recurrió a las redes sociales para negar haber tomado la sustancia denunciada y prometió demostrar que era "completamente inocente".

Esta pelea de Joshua contra Whyte debía llevarse a cabo en el O2 Arena de Londres el sábado 12 de agosto. El promotor de Joseph Parker, David Higgins, dijo que su peleador intervendría como reemplazo para una revancha con Joshua.

La pareja se enfrentó en Cardiff 2018 cuando Joshua infligió la primera derrota en la carrera de peso pesado de Parker, venciendo al nativo de Nueva Zelanda por decisión unánime.

“Joseph Parker ya está reservado para volar de regreso al Reino Unido este fin de semana; está en forma, listo, dispuesto y capaz de pelear contra Anthony Joshua en el O2”, dijo Higgins en declaraciones a Sky Sports.

“Los únicos obstáculos serían que Joshua no quisiera la pelea, o que Joshua le ofreciera a Parker dinero estúpidamente corto para evitar la pelea. Llamé a Eddie Hearn, pero estoy usando el correo de voz”.

En reacción a la cancelación de su pelea con Joshua, Whyte escribió: "Estoy conmocionado y devastado al enterarme de un informe de VADA sobre hallazgos adversos relacionados con mí. Solo me enteré esta mañana y todavía estoy reaccionando".

“También acabo de ver que la pelea está siendo cancelada sin tener ninguna posibilidad de demostrar mi inocencia antes de que se tomara la decisión. Puedo confirmar sin sombra de duda que no he tomado la sustancia denunciada, en este campamento ni en ningún momento de mi vida”.

"Soy completamente inocente y pido que se me dé tiempo para pasar por el proceso de probar esto sin que nadie saque conclusiones apresuradas o un juicio por parte de los medios”, reiteró.

"Insistí en las pruebas VADA las 24 horas del día, los 7 días de la semana para esta pelea, como lo he hecho voluntariamente y a mi cargo en todas mis peleas durante muchos, muchos años”.

"Esta no es la primera vez que se me informa que tengo un hallazgo adverso por una sustancia que no he tomado, y como lo hice la última vez, probaré nuevamente que soy completamente inocente”.

"Mientras tanto, todo lo que puedo hacer es expresar mi extrema decepción a los fanáticos del boxeo, quienes se perderán lo que seguramente será un gran evento".

El ganador de la pelea ahora cancelada de Joshua y Whyte se había relacionado con un posible enfrentamiento con Deontay Wilder, que se espera que tenga lugar en el Medio Oriente a finales de este año.