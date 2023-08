La superestrella del boxeo Saúl “Canelo” Álvarez y su próximo rival Jermell Charlo se enfrentaron por segundo día consecutivo este miércoles, esta vez en una conferencia de prensa en Los Ángeles, antes de enfrentarse en un choque histórico que encabezará una cartelera el próximo sábado 30 de septiembre desde T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada.

La pelea es organizada por Premier Boxing Champions y será televisada por Showtime PPV.

Después de dar inicio a la promoción de la pelea en Nueva York el martes, el campeón indiscutido de peso súper mediano “Canelo” Álvarez y el campeón indiscutido de peso mediano junior Charlo llegaron a la costa oeste para ver un avance de su enfrentamiento que enfrentará a dos campeones indiscutibles reinantes, entre sí, por primera vez en la era de los cuatro cinturones mundiales.

Las entradas para el evento en vivo, promovido por Canelo Promotions y TGB Promotions, están disponibles a través de AXS.com.

Esto es lo que los participantes de la conferencia de prensa dijeron el miércoles desde The Beverly Hilton:

CANELO ÁLVAREZ

“Estoy muy feliz de estar involucrado en grandes peleas como esta. Espero que todos disfruten esta pelea porque será una gran noche para los fanáticos y para todos los que han querido ver esta pelea durante mucho tiempo”.

“Vamos a ver si es verdad que he perdido un paso. Ya veremos. Entiendo lo que dijo la gente y estoy de acuerdo. No me vi lo mejor posible en mis últimas dos peleas, pero sé por qué y estoy listo para esta pelea. Veremos qué pasa. Vamos a ver algo diferente”.

“Siempre digo que fuera del ring, parezco un oponente fácil. Pero cuando los peleadores suben al ring conmigo, es completamente diferente. No es lo mismo mirarme desde fuera del ring que estar dentro del ring conmigo. Soy un tipo diferente”.

“Creo que tanto Jermell como Jermall Charlo son grandes peleadores. Sin faltarle el respeto a Jermall. Pero creo que Jermell ha tenido mejor oposición en sus peleas. Creo que es el mejor peleador. Eso es justo lo que pienso”.

“Voy a dar lo mejor de mí como siempre. Traeré mis habilidades y mi experiencia al ring. Voy a dar lo mejor de mí y eso es todo”.

JERMELL CHARLO

“Cuando recibí la llamada para esta pelea, no había nada que pudiera decir más que ‘vamos’. Toda mi carrera se ha centrado en perseguir a Canelo. Ha sido el mejor durante mucho tiempo. La pelea se ha presentado ahora y solo tengo que entrar allí, hacer mi trabajo y ser lo mejor que pueda ser”.

“Después del 30 de septiembre, la gente apreciará mis habilidades y lo que he estado haciendo durante tanto tiempo, desde que era un niño. Con cada pelea, vengo a montar un espectáculo y soy peligroso durante toda la pelea. Quiero ser conocido como grande”.

“Va a descubrir que soy el gran Charlo. Soy lo que digo que soy. Canelo verá que tengo un buen poder de pegada, que tengo un buen movimiento lateral y que soy un general de ring, como él. Verá que no será un paseo por el parque. Dice que va a ser mejor en esta pelea, y es lo mismo para mí”.

“Voy a traer ese calor de Texas. Voy a aparecer y mostrarme. Me divertiré y haré lo que hago. Esto es lo que me encanta hacer. Voy a representar la cultura y montar un espectáculo”.

“Obtenga sus boletos, sintonice ‘All-Access’, sintonice la pelea, porque estamos haciendo que el boxeo sea lo mejor que puede ser este año. Te daremos ese golpe por tu dinero”.

EDDY REYNOSO, entrenador y manager de Canelo

“Estamos aquí y estamos listos para seguir avanzando y persiguiendo la historia. No es fácil hacer una pelea entre dos campeones indiscutibles como lo hemos hecho nosotros. Hizo falta un gran esfuerzo de ambos equipos para que esto sucediera”.

“Los estilos hacen las peleas y creo que los estilos de Canelo y Charlo chocan perfectamente para hacer de esta una gran pelea el 30 de septiembre. Asegúrate de venir a Las Vegas. Va a ser una gran noche”.

“Estamos muy motivados como equipo para enfrentar al Equipo Charlo, que tiene un gran entrenador en Derrick James y también Joan Guzmán. Será una batalla de ingenio, sí, pero se trata de los peleadores que estarán en el ring. Dos campeones indiscutibles con sus entrenadores apoyándolos para asegurarse de que estén peleando lo mejor posible”.

DERRICK JAMES, Entrenador de Charlo

“Esperemos que todos se presenten el 30 de septiembre, porque esta pelea será fuegos artificiales. Ambos muchachos traerán todo al ring, y espero que Jermell brinde una gran actuación y una gran victoria esa noche”.

“Mi trabajo para Jermell es asegurarme de que pueda hacer todo lo que necesito que haga para que tenga éxito. No estoy tan preocupado por quién está en la otra esquina, estoy concentrado en Jermell. Al mismo tiempo, esta es una súper pelea. Tienes que estar motivado e inspirado por ello. Estoy motivado para asegurarme de que Jermell tenga éxito”.

TOM BROWN, presidente de TGB Promotions

“Esta va a ser una noche increíble. El 30 de septiembre promete ser nada más que fuegos artificiales frente a otra electrizante multitud en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Obtenga sus boletos temprano, porque esta es una pelea que no querrá perderse”.