El Campeón Mundial mexicano Saúl “Canelo” Álvarez y el sueco Badou Jack están cerca de acordar un choque por el título de peso crucero avalado por Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

El mexicano es el actual campeón indiscutido en el peso súper mediano, pero podría saltar hasta el límite de las 200 libras para enfrentar a Jack antes de que termine el año.

“Canelo” ha estado fuertemente vinculado con una revancha en septiembre con Dmitry Bivol, quien lo venció por puntos en mayo del año pasado. Sin embargo, todavía tienen que acordar los términos con el fin de semana de la Independencia de México en septiembre, la fecha inicialmente etiquetada para ese regreso.

Y ahora, Amer Abdullah, el jefe de boxeo de Skill Challenge Entertainment, con sede en Arabia Saudita, que representa a Jack, ha revelado que las conversaciones sobre un enfrentamiento a finales de este año están progresando bien.

Jack ganó el título de peso crucero del CMB a través de un nocaut en el duodécimo asalto de Ilunga Makabu en Diriyah, Arabia Saudita en febrero y aún debe organizar su primera defensa.

“Sí, actualmente estamos en conversaciones con el equipo de Canelo. Estoy hablando directamente con ellos y, por supuesto, representamos a Badou como atleta de Skill Challenge Promotions. Las conversaciones van muy bien”, dijo Abdullah a BoxingScene.

“Espero que las conversaciones progresen y creo que tenemos muchas negociaciones y términos cumplidos con todos satisfechos. Hay uno o dos puntos conflictivos más que espero que no se conviertan en puntos conflictivos. Pero Canelo es un tipo muy establecido y su equipo sabe lo que está haciendo”.

“A veces, las peleas no funcionan debido a las pequeñas cosas que surgen al final y, a veces, todos pueden llegar a un entendimiento mutuo y estar de acuerdo. Soy un optimista interno, así que siempre busco el mejor de los casos. Espero que una pelea de Badou Jack vs Canelo funcione. Sin embargo, no sería en septiembre”.

Sin embargo, Abdullah también reveló que Jack, un ex campeón del CMB en el peso súper mediano y poseedor del título regular de la AMB en el peso semipesado, es posible que no termine de escalar en las divisiones de peso.