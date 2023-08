El gran campeón mexicano, Saúl "Canelo" Álvarez, estará exponiendo su mundial indisputable de las 168 liobras, ante el campeón indisputable de las 154 libras, Jermell Charlo, el próximo 30 de septiembre, en la estelar de una función que se realizara en la arena T-Mobile, de Las Vegas, Nevada.

La pelea es organizada por Premier Boxing Champions y será televisada por Showtime PPV.

Ambos peleadores estelares arrancaron la promoción de su super pelea este martes, en una conferencia realizada en la ciudad de Nueva York.

“es una buena pelea, se habla desde hace mucho tiempo, y ahora que estoy en PBC, creo que es una buena pelea para los fanáticos", dijo Canelo, sobre defender todos sus títulos, CMB, AMB, FIB y OMB, ante Jermell Charlo.

“Simplemente me gusta pelear, me gusta el boxeo y me gusta lo que estoy haciendo en este momento, me encanta hacer historia.”

“Lo intenté. Lo intenté, pero él comenzó a pedir cosas y eso hizo que todo fuera difícil. Entonces pensé que la mejor opción era mudarme y comenzar a trabajar con PBC. Me gustaría tener eso revancha, pero ahora mismo no podemos hacer eso,” dijo Canelo, sobre la revancha con Dimitry Bivol.

“No puedo bajar más. Como él dice cuando le preguntan sobre Gervonta Davis, es lo mismo para mí. Todos van a decir, 'Es demasiado pequeño'. Nadie me va a dar crédito por eso,” dijo Canelo, sobre el hecho que Terence Crawford asegura estar dispuesto a pelear con el en 160 libras.

NOTA EN DESARROLLO