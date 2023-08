El gran campeón mexicano, Saúl “Canelo” Álvarez, estará exponiendo su mundial indisputable de las 168 libras, ante el campeón indisputable de las 154 libras, Jermell Charlo, en un choque histórico, que encabezará una cartelera el próximo sábado 30 de septiembre desde T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada.

Como parte de su gira promocional, Canelo participo de una entretenida entrevista con “The Breakfast Club”, en donde compartió su punto de vista sobre su pelea con Charlo, su opinión personal del promotor Oscar De la Hoya, el ex campeón Ryan García y varios temas más.

CANELO NO CONFIA EN OSCAR

“Si ves todo lo que hace. Antes, cuando estábamos con Golden Boy, éramos leales, porque tratamos a todos como familia. Fui el único peleador que se quedó con él, cuando los demás lo abandonaron. Tratamos a Golden Boy como familia. Pero, creo que él no es ese tipo de persona. No sé si será una buena persona o no. Solo se que es no es la persona que demuestra y para el todo es un negocio.”

“Lo escuché (a Oscar) decir algo, que jamás se me olvidó. Tienes que darle (a los peleadores) de comer poquito, para que ellos quieran más. Yo no quiero ni hablar de él.”

LE PREGUNTARON SI EL RECOMENDARIA A UN PELEADOR JOVEN FIRMAR CON GOLDEN BOY

“No, que no haga eso.”

SOBRE OSCAR NO VISITAR A RYAN GARCIA EN SU CAMERINO, DESPUES DE PERDER CON GERVONTA DAVIS, SUPUESTAMENTE PORQUE NO LO DEJO SU SEGURIDAD PERSONAL

“No se nada de eso. Creo que Oscar tiene muchos asuntos con su vida. Cuando yo pelie con Mayweather, el estaba en (un centro de) rehabilitación, dos días antes de la pelea.”

“No le creo, si dice que no lo dejar ir (a visitar a Ryan). Si fuera yo, en mi posición, digo ‘f*ck everybody’ y estaría allí con mi amigo. Quizás no tiene los huevos para hacer eso. Él dice muchas cosas y es un hipócrita. Creo es esa clase de persona.”