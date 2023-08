La superestrella mexicana del boxeo y campeón indiscutido de las 168 libras, Saúl “Canelo” Álvarez, presuntamente no se arrepiente de haber cortado los lazos con su ex promotor, Oscar De La Hoya, dueño de Golden Boy Promotions.

Canelo habló sobre su experiencia bajo la promoción de De La Hoya, separados en 2020, y parte de las declaraciones del mexicano fueron negativas, tildando al promotor como “hipócrita”, recordando que estuvo con él en un momento donde los mejores talentos de la promotora le dieron la espalda y se trasladaron a Premier Boxing Champions (PBC), de Al Haymon.

Actualmente, el mexicano es promovido por PBC, con un contrato de tres peleas, y la primera de ellas se celebrará el próximo 30 de septiembre, cuando se mida a Jermell Charlo, indiscutible de 154 libras, para defender sus cuatro títulos de campeón indiscutible en las 168.

“Si ves todo lo que está haciendo, somos los únicos que nos quedamos con él cuando todos lo abandonaron, porque soy leal. Trato a todos como una familia e hice lo mismo con Golden Boy, pero no creo que sea ese tipo de persona. No sé si es buena persona o no, pero no es la persona que muestra, pero no quiero hablar mucho de él”, expresó Álvarez acerca de su ex promotor en conversación con The Breakfast Club.

De La Hoya estrenó en julio pasado un documental en el que expone sus problemas personales, lleva por nombre “The Golden Boy” y está disponible en la plataforma HBO, en la que ha tenido gran receptividad por parte de la crítica.

“Creo que tiene muchos problemas con su vida, realmente no lo sé. Cuando peleé con Floyd Mayweather, en 2013, De La Hoya estaba en rehabilitación dos días antes de la pelea, algo malo, pero no sé realmente qué pasó ahí. Pienso que De La Hoya siempre parece estar mintiendo. Dice muchas cosas y es un hipócrita, creo que es ese tipo de persona”, puntualizó Canelo.