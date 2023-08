Hace unos días Terence Crawford aseguró que está dispuesto a subir tres divisiones para enfrentar a la superestrella mexicana del boxeo Saúl “Canelo” Álvarez en las 168 libras y, tras sus declaraciones, el tapatío cambió de parecer sobre su enfrentamiento.

El campeón indiscutido de peso súper mediano Álvarez expresó que está dispuesto a enfrentar a Crawford, campeón indiscutido de peso welter, si realmente está dispuesto a subir de categoría

“Respeto a Crawford, es un gran peleador. Pero a veces es un poco loco, la gente habla de que voy a enfrentarme a un peleador demasiado pequeño como Charlo, que es grande. Todo el mundo está hablando de si voy a enfrentar a Crawford, un peleador más pequeño que Charlo. No quiero tener crédito para enfrentar a Crawford, pase lo que pase. Pero nunca se sabe en el boxeo. Iré arriba y abajo y pelearé con todos. Entonces es posible, si tiene sentido, estoy dispuesto a hacerlo. No me importa quién esté ahí”, expresó Álvarez en entrevista con el medio especializado BoxingScene.com

En un principio, Canelo rechazó la idea de chocar guantes con Crawford, dado que este último quería una pelea en 160 o 158 libras. Además, señaló que no recibiría el crédito adecuado ni aumentaría su legado al vencer al más pequeño Crawford.

Pero después de enterarse de los comentarios del mexicano, Crawford aclaró su posición y señaló estar dispuesto a aumentar las 21 libras y subir a las 168 libras para tener la oportunidad de demostrar su valía contra Álvarez

“No, 168, sí quiero subir al peso súper mediano. Sí, si Álvarez vence a Charlo el 30 de septiembre. O a Charlo, quiero al ganador, quiero ser tres veces campeón indiscutible”, sostuvo Crawford.

“Sé que quiero pelear contra Jermell. Pero si pierde ante Canelo, es un gran paso. Pero para una persona subir tres categorías de peso, de 147 a 168, ganar y volverse indiscutible, ¡guau!", resaltó.

Una pelea entre Álvarez, de 33 años, y Crawford, de 35, podría ser posible sin profundizar en la historia de la cinta y en el hecho de que ambos peleadores también están actualmente vinculados con Premier Boxing Champios (PBC), de Al Haymon.

Si el tamaño no es impedimento para Crawford, podrían tener su encuentro reservado para 2024.