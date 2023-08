El campeón interino de peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el dominicano Carlos Adames y el ex campeón unificado Julian “J-Rock” Williams intercambiaron púas en la conferencia de prensa final del jueves antes de intercambiar golpes en el combate estelar de una cartelera que se llevará a cabo este mismo sábado, 24 de junio, en The Armory en Minneapolis.

La pelea es organizada por Premier Boxing Champions y será televisada por Showtime y ESPN Latinoamérica.

La conferencia de prensa del jueves también contó con peleadores que compitieron en la cartelera preliminar de Showtime Championship Boxing®, incluido el contendiente de peso súper welter Luis “Cuba” Arias, quien se enfrenta a Erickson “Hammer” Lubin en el evento coestelar de 10 asaltos, además del campeón mundial de peso súper mosca Fernando “Pumita” Martínez y el contendiente filipino invicto Jade Bornea, que pelearán por el título mundial de la FIB de Martínez en la apertura de la transmisión.

Adames fue recibido por los Mellizos de Minnesota el miércoles por la noche en Target Field cuando intercambió un guante y una camiseta con el lanzador abridor de los Mellizos, Pablo López, antes de que los Mellizos reciban a los Medias Rojas de Boston. Adames también se reunió con su compatriota dominicano y superestrella de los Medias Rojas, Rafael Devers, y le regaló un guante personalizado.

Esto es lo que los peleadores dijeron el jueves desde Minneapolis:

CARLOS ADAMES:

“He estado en el gimnasio entrenando duro con un equipo espectacular. Williams es un cebo en un anzuelo listo para ser devorado por el gran pez. Debería saber que está en un mal lugar en este momento”.

“Puedo sentirlo temblar. Si dudas, es porque no sabes en lo que te estás metiendo. Quiero que nos diga cómo se siente realmente”.

“Estoy aquí para dar una gran pelea a los fanáticos de Minneapolis. Estoy muy agradecido de estar peleando aquí y de ser abrazado por la ciudad”.

“Si me has visto lastimado, es porque tienes mala vista. Estoy aquí y voy a estar en mi mejor momento el sábado por la noche”.

“Si te gusta esto de ida y vuelta, te encantará la pelea. Me alegro de que haya sido divertido, pero quiero que todos sepan que estoy dando lo mejor de mí. Julian no tiene idea de en qué se está metiendo. Voy a abrumarlo”.

“Voy a tener que ser constante en el ring y trabajar mucho, especialmente al principio. Voy a ser paciente, seguir mi plan de juego y la victoria vendrá por lo estable que soy en el ring”.

“Aunque la afición de República Dominicana está lejos, me motiva a ganar no solo para mí, sino para todos ellos”.

“Fue genial conocer a Pablo López en el juego de los Mellizos. El béisbol siempre ha sido parte de mi vida, y ser aceptado por mis logros en el más alto nivel del boxeo por una franquicia de primera clase como los Mellizos significó mucho para mí. Minneapolis es una gran ciudad deportiva y espero que los fanáticos de los Mellizos también salgan a disfrutar de una gran pelea el sábado por la noche”.

JULIÁN WILLIAMS:

“He visto una cinta sobre él y no es imbatible. Es un buen peleador, pero lo he visto deprimido, lo he visto cansado y lo he visto lastimado. Él no es un hombre del saco”.

“Esta pelea definitivamente puede rejuvenecer mi carrera. No creo que la gente le tema todavía. Solo llegó a la escena el año pasado. Todo eso de que lo evitan es solo palabrería”.

“No dejaré que Adames sepa nada y no tengo que decir nada. Vamos a aparecer y resolverlo en el ring como hombres el sábado por la noche”.

“Este tipo es un matón. No tengo que ir y venir con él y discutir sobre lo que vamos a hacer. Voy a aparecer el sábado por la noche. Créelo”.

“Estoy encerrado. Sé lo que es esto y sé lo que es él. Aparecerá en la pelea. Soy un hombre y no puedes asustarme”.

“Voy a ofrecer una actuación espectacular el sábado por la noche. Los fanáticos definitivamente pueden esperar eso. Voy a levantar la mano”.

LUIS ARIAS

“Creo que para esta pelea, toda la presión está sobre Lubin. Tenemos que ver cómo es. Tiene muchas preguntas que tiene que responder”.

“Soy el peor tipo de pelea para Lubin. Descubriremos de inmediato cómo se sostiene esa barbilla porque estoy en forma de perro. Así que vengo a hacer mi declaración y poner mi nombre en la mezcla”.

“Una vez que elimine a Lubin, serán dos los principales contendientes a los que eliminé. Se trata de tiempo. Se acerca mi oportunidad por el título. Después del sábado por la noche, verás que estoy un perro superior. Vas a tener que mencionarme entre los mejores de la división”.

“Lubin no es Superman. Es un humano y tendrá que averiguar si puede recuperarse. Sé exactamente cómo entrenan él y su equipo. Entrené a dos campeones mundiales preparándose para esta pelea. Estaba entrenando a Adames. Así que no hay nada que Lubin pueda hacer que no haya visto antes”.

“El sábado voy a mostrar quién es el verdadero Luis Arias. He tenido un gran campo de entrenamiento para esta pelea y he tenido la mente puesta en Lubin durante casi un año. He estado listo para esta pelea. Vas a ver un excelente y fresco Luis Arias”.