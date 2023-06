Caroline Dubois se ha convertido en una de las grandes promesas del boxeo en el Reino Unido, con un registro de 6 triunfos en tan solo 22 años de edad. Sin embargo, la joven estrella de esta disciplina no tuvo un comienzo fácil, como es el caso de muchos deportistas.

Es hermana del campeón mundial Daniel Dubois, peso pesado británico, y en una entrevista previa a su pelea con la argentina Carmen Lescano, rememoró cómo fueron sus inicios en el boxeo y las dificultades por las que atravesó para llegar a la cima.

Desde pequeña se interesó por el boxeo, pero para poder practicar el deporte debió hacerse pasar por un niño para que se le permitiera el ingreso a los gimnasios.

“Cuando comencé y mi papá accedió a dejarme ir, me dijo: ‘Tendrás que decir que eres un niño, no te dejarán entrar. No te aceptarán’. Al principio, no estaba segura que estaba hablando en serio, pero fui y solo había niños, pero era una intensidad diferente”, recordó Dubois.

Expresó que a lo largo de su vida practicó diferentes disciplinas, en donde observó una energía diferente a la que percibió cuando ingresó a un gimnasio de boxeo y, bajo el nombre de Colin, decidió probar suerte.

“Practiqué tantos deportes diferentes, correr, nadar, gimnasia, y cuando entré en los clubes para entrenar era una actitud agradable y ligera, relajado y tranquilo. Pero cuando entré al gimnasio de boxeo era una intensidad diferente, supe de inmediato que tal vez había algo aquí. Al comienzo decía que mi nombre era Colin. Cuando me decidí a decir que era una niña, en principio no querían dejarme volver al club, no querían aceptarme”, comentó la boxeadora británica.

En aquel momento, cuando apenas tenía 9 años de edad, no era común que las niñas eligieran el boxeo como práctica deportiva. Los padres también tenían una gran influencia en ello, las incitaban a practicar otro tipo de disciplinas.

Esta situación complicó el desempeño de Dubois y el crecimiento en su carrera, al no conseguir oponentes femeninas para subirse al ring y demostrar su talento. Sin embargo, actualmente hay un cambio, más mujeres entrenando en los gimnasios de boxeo diariamente.

Pero Dubois, desde pequeña estuvo rodeada de hombres para boxear, y ahora se el dificulta conseguir alguna rival para practicar, cuestionó que las mujeres no quieren entrenar porque es “un entrenamiento duro y un trabajo duro”.

Con esta situación, por la que atravesó desde la niñez, ha logrado obtener triunfos y reconocimientos, en 2016 quedó como campeona europea junior, conquistando el título los dos años siguientes, y en 2018 se quedó con el oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires y el título mundial junior.