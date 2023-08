Estimadas Federaciones Nacionales,

Por la presente escribo para brindarle una actualización sobre los desarrollos recientes y para reforzar la importancia de la unidad dentro de nuestra comunidad de boxeo.

No tenemos ningún problema con el COI o el Movimiento Olímpico, sino que tenemos problemas con ciertas personalidades, que continúan el camino de CK Wu e intentan destruir el boxeo a través de su búsqueda de beneficios personales. Esto es absolutamente imposible y no sucederá, ya que estamos en camino a la plena independencia como organización. Todos los años pasados, el boxeo fue robado, y hoy elegimos no permitirlo más. El boxeo debe ser controlado por boxeadores.

Es realmente triste ver a ciertos administradores deportivos, que deberían ser pacificadores y exigir transparencia y honestidad, pero claramente se han olvidado de sus responsabilidades directas, que son proteger a todas las federaciones nacionales, atletas y entrenadores. En lugar de mantener los principios del movimiento olímpico, están tratando de mantener sus títulos y esconderse bajo trajes y corbatas en sus corporaciones de bolsillo imaginarias. En lugar de ser verdaderas organizaciones sin fines de lucro que unen al mundo entero con los valores deportivos, toman decisiones basadas en diversas excusas y consignas, lo cual es verdaderamente lamentable.

Salvamos nuestra organización que estaba al borde de la bancarrota. Nuestros problemas tienen sus raíces en el pasado, y no somos nosotros los culpables de ello.

De hecho, comenzaron a matar el boxeo hace años, cuando primero redujeron el número de categorías de peso en el boxeo escondiéndose detrás de la “igualdad de género”, simplemente aprovechando las oportunidades a favor de un género a costa de otro. Muchos estados perdieron la oportunidad de ganar medallas y desarrollar el deporte en sus países. Le dimos un impulso al boxeo, aumentando las categorías de peso de 10 a 13 para hombres ya 12 para mujeres, respectivamente. Nuestro objetivo es proteger a cada nación y les hemos dado la oportunidad de ganar medallas preciosas y mantener a sus familias.

Somos nosotros los que estamos limpiando el deporte del boxeo, no el COI y sus miembros. Desarrollamos nuestro deporte. Los Juegos Olímpicos se llevan a cabo una vez cada cuatro años, mientras nosotros nos encargamos de todas las demás competencias. Somos responsables ante los niños, boxeadores y entrenadores, y nuestra misión es defender sus derechos e independencia. Las competencias olímpicas son importantes, pero nuestros torneos brindan a las personas una oportunidad desde el nivel más bajo hasta el más alto. El pico de la montaña es el Campeonato Mundial de Boxeo de la IBA. Nuestras competiciones juegan un papel fundamental en la creación de condiciones para los atletas, entrenadores y Federaciones Nacionales, no para el enriquecimiento de terceros. Todo lo que gana la IBA pertenece a los boxeadores y entrenadores. Este es uno de los principios más importantes y así debe ser en todas las organizaciones deportivas.

Sin embargo, el estado del boxeo como deporte olímpico es el mismo, ya que daremos la bienvenida a nuestros atletas en París 2024. Confío en que el boxeo se mantendrá en el programa olímpico en 2028 y más allá, estaremos unidos y lo demostraremos juntos. Somos una de las mejores asociaciones internacionales que se preocupa por sus miembros. Para ellos creamos todas las condiciones para el éxito y no hay prohibiciones para que los equipos nacionales participen en los Juegos Olímpicos. Además, les brindaremos todo nuestro apoyo para que participen en todos los torneos, incluidos los Juegos Olímpicos, y siempre apoyaremos a los países con dificultades financieras.

Como ya sabrá, el 7 de junio de 2023, la Junta Ejecutiva del COI hizo una recomendación a la sesión del COI con respecto a la retirada del reconocimiento de la IBA por parte del COI. Presenciamos con gran preocupación la reunión en línea convocada apresuradamente de la sesión del COI programada para el 22 de junio de 2023. La naturaleza apresurada de esta reunión plantea dudas sobre los procesos democráticos dentro de la organización que supervisa el Movimiento Olímpico. Parece que la administración del COI tiene la intención de limitar el tiempo disponible para que los miembros del COI se familiaricen completamente con todos los documentos relevantes, incluida la posición de la IBA. Esto plantea preocupaciones sobre posibles sesgos y manipulación de hechos, transparencia e integridad. La IBA ha tomado las medidas necesarias para apelar esta recomendación ante el Tribunal de Arbitraje y Deporte (CAS).

Debo enfatizar que los miembros del COI están a punto de cometer un grave error histórico para el Movimiento Olímpico. A pesar de los desafíos que enfrentamos, quiero asegurarles que la IBA se mantendrá independiente y firme en la defensa de la Regla 25 de la Carta Olímpica, que garantiza la autonomía e independencia de cada Federación Internacional en el gobierno de su deporte. No permitiremos que nuestra independencia se vea comprometida, ni permitiremos la división dentro de nuestra organización.

Es importante que mantengamos la calma y no sucumbamos al pánico ni a las provocaciones. La IBA no tiene problemas con el COI o el Movimiento Olímpico en su conjunto. Nuestros desafíos radican en unas pocas personas dentro del liderazgo del COI que priorizan los intereses personales y los prejuicios sobre el bienestar del deporte. Protegen los métodos de corrupción de CK Wu y aún no hay respuesta sobre por qué nunca fue cuestionado por el COI.

No nos escondemos detrás de trajes y corbatas; tenemos un diálogo directo con la Familia del Boxeo.

Quiero llamar su atención sobre las conclusiones del Prof. Richard McLaren, quien fue designado por la Junta Directiva de la IBA para investigar problemas pasados dentro de la organización. Los hallazgos del Prof. McLaren atribuyen la responsabilidad principal de la corrupción y las manipulaciones en el boxeo al ex presidente C.K. Wu, quien era miembro del COI y miembro de la Junta Ejecutiva en ese momento. Todos estos informes se publican, se proporcionaron al COI y siempre están disponibles de inmediato para su uso.

A pesar de nuestros esfuerzos por llamar la atención de todo el Movimiento Olímpico sobre este asunto, el COI se ha mostrado reacio a reconocer la participación de un miembro del COI en la destrucción de la organización de boxeo. Esto refleja un problema sistémico dentro del órgano rector del Movimiento Olímpico, más que cualquier deficiencia dentro de nuestra organización. La IBA ha tomado medidas significativas para identificar y rectificar problemas pasados e implementar reformas para evitar que vuelvan a ocurrir.

La historia ha demostrado que algunas Federaciones Internacionales han emergido más fuertes e independientes en la forma de defender su autonomía. Nosotros también emergeremos como ganadores superando la situación actual. El Campeonato Mundial de Boxeo de la IBA, nuestro evento insignia, sigue siendo un testimonio de nuestra fortaleza y resiliencia, como lo demuestra el éxito en Belgrado, Estambul, Nueva Delhi y Tashkent.

También me gustaría informarles que nos esforzamos continuamente para mejorar la calidad y el espectáculo de nuestras competiciones, así como aumentar el atractivo para los boxeadores. A partir del próximo año, el fondo de premios para el Campeonato Mundial de Boxeo Masculino de la IBA será de $10 millones, y el Campeonato Mundial de Boxeo Femenino de la IBA tendrá un fondo de premios de $5 millones. Además, los campeonatos continentales de este año contarán con un fondo de premios de $1 millón, que aumentará a $2 millones a partir del próximo año. Más allá de eso, por primera vez en la historia otorgaremos premios en metálico al quinto lugar.

Además, estamos comprometidos con el desarrollo del World Boxing Tour, que se expandirá para incluir más países con el apoyo de la IBA. Esta iniciativa tiene como objetivo brindar a los boxeadores mayores oportunidades para mostrar sus habilidades en un escenario global. El premio en metálico para la Golden Belt Series se incrementará a $500,000, para el Silver Belt aumentó a $350,000 y $250,000 para el Bronze Belt. El fondo de premios para el Diamond Belt final ha aumentado a $ 1,000,000. Además, para nuestra Noche de Campeones, seleccionaremos boxeadores entre los 15 mejores y recibirán premios en metálico por las peleas al estilo profesional.

Por último, quiero recordarles la existencia del Programa de Apoyo Financiero (FSP) de la IBA. Las Federaciones Nacionales que requieran asistencia para la participación en competencias, o la implementación de proyectos individuales pueden acogerse al FSP. En el próximo año fiscal 2023/2024, cada Federación Nacional será elegible para una subvención de $50,000 bajo este programa, y en el año siguiente, se aumentará a $100,000.

No olvidemos que somos una familia de boxeo y nuestra fuerza radica en nuestra unidad. Si nos mantenemos unidos, nada ni nadie puede dañar nuestro deporte, y los desafíos actuales que enfrentamos palidecerán en comparación con nuestra capacidad de recuperación colectiva.

Los animo a permanecer leales a la IBA y resistir la tentación de alinearse con organizaciones fraudulentas que carecen de sustancia. El valor de la IBA se demuestra a través de nuestras acciones, mientras que estas entidades fraudulentas simplemente existen a través de sitios web y comunicados de prensa. No debemos permitir que esas personas, que quieren ganar dinero con el boxeo, gobiernen nuestro deporte. Nuestro deporte debe ser guiado solo por aquellos que lo dan todo con su corazón y alma.

A fines de agosto, reuniremos a todas las Federaciones Nacionales para una reunión conjunta en el Foro Global de Boxeo que se llevará a cabo durante las celebraciones del Día Internacional del Boxeo este año. Estaremos en contacto con más información sobre este importante encuentro para nuestra familia del boxeo. Además, la IBA anunciará sus planes futuros y dará un paso adelante en su desarrollo de TI, incluidas las competiciones de e-Boxing.

Tenga la seguridad de que no estoy aquí para mandarle, sino para ser su hermano. IBA es su casa de boxeo. No importa en qué situación difícil se encuentre, aquí siempre obtendrá asistencia y orientación.

Gracias por su inquebrantable apoyo y dedicación al deporte del boxeo. Tu confianza en mí. Juntos, superaremos estos desafíos y lideraremos el camino hacia un futuro brillante para nuestro amado deporte.

Tuyo sinceramente,

Umar Kremlev

Presidente

Asociación Internacional de Boxeo (IBA)