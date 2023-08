El promotor británico, dueño de Matchroom Boxing, Eddie Hearn, agregó de un nuevo rival sobre la mesa para enfrentarse a la superestrella mexicana del boxeo Saúl “Canelo” Álvarez en su acostumbrada pelea de septiembre.

Canelo tenía como objetivo enfrentarse en revancha al ruso Dmitry Bivol, sin embargo, el campeón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) tiene otros planes, y tras caerse una posible pelea contra Badou Jack, campeón de peso crucero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) por una cláusula de rehidratación y peso pactado de 180 libras exigida por Álvarez, deben tomar otra dirección.

“Creo que la pelea de Jermall Charlo es probablemente la favorita en este momento. Hablé con Eddy Reynoso la semana pasada y claro que querían pelear contra Bivol. Todavía no pudimos superar esa línea, por lo que buscamos otras opciones”, reveló Hearn en entrevista con “The DAZN Boxing Show”.

“No estuve involucrado en las discusiones de Jack, pero Canelo es un peleador de 168 libras, así que si le piden 180 libras, no creo que sea demasiado irrazonable. No se puede criticar a Canelo por pedirle a un peso crucero, que baje y pese cinco libras más que el peso semipesado. No puedes esperar que Saul diga: 'Sí, pelearé contigo en las 200 libras'. Entonces, estaría renunciando a 20 libras, probablemente 30 libras en el ring. Es peligroso, está dispuesto a subir a 175 para pelear contra tipos como Bivol y Kovalev, pero no puedes subir a 200 o 190, o algo así, no debería estar permitido”, reprochó Hearn.

Si Charlo aceptara una pelea con Álvarez, significa que Charlo debe pelear en 168 libras por primera vez en su carrera profesional, de 13 años, para medirse al mexicano por el indiscutible de peso súper mediano.

Hearn, que tiene un acuerdo exclusivo con DAZN, también debería evaluar el universo de PBC y Showtime para adaptarse a las afiliaciones de Charlo.