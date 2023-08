El actual clasificado mundial número seis de la división de peso gallo en UFC, el ecuatoriano Marlon Vera, se enfrentará al actual clasificado mundial número diez de la división de las 135 libras en UFC, el brasilero Pedro Munhoz, la pelea será en la cartelera UFC 292, la cual se llevará a cabo este mismo sábado, 19 de agosto, en el TD Garden de la ciudad de Boston, Massachusetts.

La pelea, que es promocionada por la UFC, será televisada por ESPN PPV.

Vera, quién es conocido como 'Chito' y tiene 30 años de edad, se presenta a la pelea con un registro de 20-8 con 16 finalizaciones, 8 por nocaut y 8 por sumisión. Habló sobre cómo fue pasar de una pelea contra Henry Cejudo a enfrentar a a Pedro Munhoz y lo que significó perder por decisión dividida contra Cory Sandhagen en relación a lo que podría ser su futuro próximo.

"Yo decía: '¿Quién está disponible? Me llamaron un día y me dijeron que Pedro también está listo, así que al carajo, ¿por qué no?. Quiero decir, mierda, ustedes saben: Pueden cambiar el oponente el sábado por la mañana, me parece bien. No me gusta eso. Me gusta el hecho de que tengo una pelea. Si se trata de Cejudo, Pedro, o cualquiera de cualquier lugar, estoy listo. Me alegro de poder pelear, me alegro de que me paguen, me alegro de poder competir. Sigue siendo un tipo duro, una pelea peligrosa, ¿verdad? Podría fácilmente no aceptarla, pero siempre me gusta arriesgarlo todo. Soy de los que tiran los dados, y la mayoría de las veces tengo suerte".

"En mi opinión, me tomé esa derrota (por dividida ante Cory Sandhagen) como algo muy personal. Me tomé esa derrota como si fuera culpa mía. Fue una pelea de mierda. Cada vez que la veía me decía: 'Joder, qué mala pelea'. Le envié un mensaje a Dana (White) en plan: 'Lo siento, tío. No me pagas para que pelee así' Al carajo. La única forma de superar ese sentimiento es ganando este fin de semana. Así que, por eso pedí este día, y dije envíame un contrato con un nombre, no importa quién sea. Este fin de semana, voy a hacerlo mejor".

Pelea estelar y presencia latina en UFC 292

En la cartelera UFC 292 la pelea estelar de la noche tendrá como protagonistas al campeón mundial de la división de peso gallo de UFC, el estadounidense Aljamain Sterling, quién estará exponiendo su título ante el también estadounidense Sean O'Malley. Además, la pelea co-estelar de la noche tendrá como protagonistas a la campeona de la división de peso paja femenil de UFC, la china Weili Zhang, enfrentando a la brasilera Amanda Lemos.

El brasilero Gregory Rodrigues tendrá una dura prueba cuando enfrente al ruso Denis Tiuliulin en una pelea por la división de peso medio de UFC. Mientras que la brasilera Natália Silva, se enfrentará a la estadounidense Andrea Lee en una pelea por la división de peso mosca femenil de UFC. También verá acción la brailera Karine Silva, quién se enfrentará a la ucraniana Maryna Moroz, en una pelea por la división de peso mosca femenil de UFC.