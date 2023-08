El actual clasificado mundial número dos de la división de peso completo en UFC, el francés Ciryl Gane, se enfrentará al actual clasificado mundial número siete de la máxima división de peso en UFC, el nacido en Ucrania y que represeta a Moldavia, Serghei Spivac, la pelea será el choque estelar de la cartelera UFC París, la cual se llevará a cabo este mismo sábado, 2 de septiembre, en el Accor Arena en París, Francia.

This Saturday! 🇫🇷



Ciryl Gane vs Sergey Spivac at #UFCParis! pic.twitter.com/LhhxKADrkg — UFC Europe (@UFCEurope) August 28, 2023

La pelea, que es promocionada por la UFC, será televisada por ESPN.

¿Cómo llega Ciryl Gane a UFC París?

Gane, quién es conocido como 'Bon Gamin' y tiene 33 años de edad, estará buscando regresar a la columna de las victorias tras ser sometido por Jon Jones el pasado mes de marzo del presente año en el evento UFC 285, en una pelea que fue por el título mundial de la división de peso completo de UFC. Era la segunda vez que desafiaba por título indiscutido, ya que en el mes de enero del año 2022 en el evento UFC 270, llegaba como campeón interino pero cayó en una decisión unánime favorable al entonces campeón regular, Francis Ngannou.

Se presenta a la pelea con un registro de 11-2 con 8 finalizaciones, 5 por nocaut y 3 por sumisión. En su corta carrera de cuatro años y 10 peleas en UFC, ha ganado tres bonos por desempeño, una vez el Fight of the Night, gracias a su espectacular pelea contra Tai Tuivasa y dos veces el Performance of the Night, gracias a sus sólidas y contundentes victorias sobre Don'Tale Mayes y Derrick Lewis.

¿Cómo llega Serghei Spivac a UFC París?

Spivac, quién es conocido como 'Polar Bear' y tiene 28 años de edad, estará buscando su cuarta victoria consecutiva luego de haber noqueado a Greg Hardy y Augusto Sakai en los meses de marzo y agosto del año 2022, sometió a Derrick Lewis en el mes de febrero del presente año. Ya supo tener una racha de tres victorias en UFC. Ahora se presenta a la pelea con un registro de 16-3 con 14 finalizaciones, 7 por nocaut y 7 por sumisión. En su corta carrera de poco más de cuatro años y 10 peleas en UFC, ha ganado un sólo bono por desempeño, el Performance of the Night, gracias a su victoria sobre Derrick Lewis.

Pelea co-estelar y latinos presentes en UFC París

En la cartelera UFC París la pelea co-estelar de la noche tendrá como protagonistas a la local Manon Fiorot, quién se estará enfrentando a la estadounidense Rose Namajunas, en una pelea por la división de peso mosca femenil de UFC. Mientras que el brasilero Thiago Moisés se enfrentará al local Benoit Saint-Denis, en una pelea por la división de peso ligero de UFC. Además, la panameña Joselyne Edwards tendrá una dura prueba cuando se enfrente a la local Nora Cornolle, en una pelea por la división de peso gallo femenil de UFC. También estará el brasilero Kleydson Rodrigues, enfrentando al invicto en 10 peleas, Farid Basharat, por la división de peso gallo de UFC.