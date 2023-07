La púgil estadounidense Claressa Shields insiste en que Savannah Marshall no ha sido lo suficientemente respetuosa como para ganar una revancha en el Reino Unido, y dice que las campeonas de otras divisiones tienen la responsabilidad de trabajar por la oportunidad de pelear contra ella.

Shields actualmente reina en la cima de la división de peso mediano como una campeona mundial de tres pesos, que hizo historia después de vencer a Marshall, en octubre, antes de retener sus títulos con una victoria convincente sobre Maricela Cornejo.

Recientemente estuvo presente en el ringside en Manchester para ver cómo Marshall derrotó a Franchon Crews-Dezurn, para convertirse en la campeona indiscutible de peso súper mediano, el nombre de Shields y la posibilidad de una revancha se destacaron en gran medida en la preparación antes de que la pareja intercambiara palabras en el conferencia de prensa posterior a la pelea.

“Hice que Savannah todavía está delirando, sigue siendo irrespetuosa y no aprendió de que yo le pateara el trasero”, dijo Shields a Cameron Hogwood de Sky Sports.

“Aquí tiene la oportunidad de pelear aquí en el Reino Unido por el campeonato indiscutible y, una vez más, le faltaba el respeto a otro campeón indiscutible pensando que todo se trata de ella”.

Shields reiteró que entretendría otro choque entre los rivales a largo plazo, pero solo en sus términos.

“¿Por qué no pelear con alguien a quien ya has vencido?”, dijo ella. “Ven a Estados Unidos, eso es todo lo que pido. Ella no es lo suficientemente respetuosa, no es lo suficientemente honesta para que yo le dé la oportunidad aquí de pelear por mis cinturones nuevamente en el Reino Unido, para que yo pelee en su período en el Reino Unido”.

“Ella fue a Sky Sports y dijo 'Claressa no puede vender boletos en Estados Unidos', que es difícil trabajar conmigo, que nadie quiere trabajar conmigo y que es por eso que no soy un gran nombre en Estados Unidos, todo mentiras”.

“Y ella piensa que quiero darle otra oportunidad de luchar contra mí para ganar millones de dólares cuando es tan irrespetuosa”.

“Ven a los Estados Unidos”.

Marshall había subrayado previamente su interés en una revancha con Shields, insistiendo en que la estadounidense la necesitaba.

“Tengo 32 años, no hay nadie más en la división”, dijo Marshall. "Definitivamente hay cosas que cambiaría desde la primera pelea, fue la mejor Claressa de la historia”.

“Ella quería que fuera a Estados Unidos. Estuve de acuerdo. Dije que iría a Estados Unidos, pero quiero pagar. No genera el mismo dinero que aquí. Creo que está empezando a darse cuenta de eso”.

“Creo que eventualmente llegaremos allí. Ella me necesita tanto como yo la necesito a ella. Nunca ganará tanto dinero peleando contra alguien más como lo haría peleando conmigo".

“Aprendí que de eso se trata el boxeo. A la gente le encanta la confrontación. A la gente le encanta ver pelear a personas que en realidad se odian entre sí".