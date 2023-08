Tanto el estadounidense Clay Collard como su compatriota Shane Burgos, cumplieron con la báscula y todo está listo para la semifinal del torneo PFL 2023 en la división de peso ligero, la pelea será el choque estelar de la cartelera PFL 9: Playoffs, la cual se llevará a cabo este mismo miércoles, 23 de agosto, en el The Theater at Madison Square Garden de New York.

La pelea, que es promocionada por la PFL, será televisada por ESPN.

Collard, quién es conocido como 'Cassius' y tiene 30 años de edad, Se presenta a la pelea con un registro de 23-10 con 14 finalizaciones, 11 por nocaut y 3 por sumisión. Detuvo la báscula en la marca de las 155 libras. Burgos, quién es conocido como 'Hurricane' y tiene 32 años de edad, se presenta a la pelea con un registro de 16-4 con 10 finalizaciones, 5 por nocaut y 5 por sumisión. Detuvo la báscula en la marca de las 156 libras. Recordemos que el límite de la división de peso ligero en PFL es de 155 libras pero se otorga un margen adicional de una libra para las peleas que no son para definir al ganador del torneo.

Presencia latina en PFL 9: Playoffs

En la cartelera PFL 9: Playoffs la pelea co-estelar de la noche tendrá como protagonistas al brasilero Bruno Miranda enfrentando al canadiense Olivier Aubin-Mercier, de donde saldrá el otro finalista de la división de peso ligero del torneo de la PFL. También estará el brasilero Carlos Leal, enfrentando al sueco Sadibou Sy, en una pelea por la semifinal de la división de peso welter de la PFL. Mientras que la mexicanaAbby Montes, tendrá una dura prueba cuando enfrente a la invicta en 3 peleas, Michelle Montague, por la división de peso pluma femenil de la PFL.

Pesos desde New York para PFL 9: Playoffs

CARTEL PRINCIPAL

Clay Collard (155) contra Shane Burgos (156) - semifinal del peso ligero

Olivier Aubin-Mercier (155,6) contra Bruno Miranda (154) - semifinal del peso ligero

Sadibou Sy (170,8) contra Carlos Leal (172,0)* - semifinal del peso welter

Magomed Magomedkerimov (170) contra Solomon Renfro (170) - semifinal del peso welter

Biaggio Ali Walsh (155,2) contra Ed Davis (155,6) - combate amateur

CARTEL PRELIMINAR

Alexei Pergande (145,6) contra Shawn Stefanelli (144,8)

Mostafa Rashed Neda (184,8) contra Korey Kuppe (184,8)

Abigail Montes (145,6) contra Michelle Montague (145,4)

Abdullah Al-Qahtani (145,8) contra David Zelner (145,8)

John Caldone (148,6)** contra Nathaniel Grimard (145,8)

* Leal fue multado con el 20 por ciento de su bolsa y se le descontó 1 punto de la puntuación final por no alcanzar el peso mínimo.

**Caldone multado con el 20 por ciento de su bolsa por fallar el peso