El Campeón Mínimo de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Oscar “El Pupilo” Collazo (7-0, 5 nocauts), abrió las puertas de su campo de entrenamiento en el gimnasio municipal Félix Pagán Pintor, ubicado en Amelia en la ciudad de Guaynabo, para compartir detalles con los medios puertorriqueños antes de su primera defensa el sábado 26 de agosto en el Coliseo Roberto Clemente en San Juan, Puerto Rico contra el filipino Garen “Hellboy” Diagan (10-3, 5 nocauts).

La pelea se presentará en asociación con Miguel Cotto Promotions y H2 Entertainment, y será televisada por DAZN.

Un puñado de peleadores de cartelera de Collazo vs. Diagan también estuvieron presentes en el entrenamiento y compartieron detalles de sus respectivos campamentos.

Juan Carlos “El Indio” Camacho Jr. (15-1, 7 nocauts) se enfrentará a Jorge Luis Orozco (17-3-2, 11 nocauts) en una pelea de 10 asaltos y 115 libras por el título NABF.

El excampeón mundial Ángel 'Tito' Acosta (23-4, 22 nocauts) peleará con el ex contendiente mundial Carlos “El Chocorroncito” Buitrago (37-9-1, 21 nocauts) en una pelea de peso mosca a 10 asaltos. Kiria Tapia (2-0) se encuentra con Simone Aparecida en una pelea de seis asaltos en las 130 libras.

OSCAR “EL PUPILO” COLLAZO, MINIMOSCA OMB:

“Estoy muy feliz, queda poco tiempo y estamos en las mejores condiciones para el 26 de agosto y todos verán y defenderemos nuestro Campeonato frente a toda mi gente”.

“Para mí es un orgullo pelear y ser la cara de todos los puertorriqueños, los espero a todos el 26 de agosto en el Coliseo Roberto Clemente”.

JUAN CARLOS “EL INDIO” CAMACHO JR., SUPERMOSCA:

“Me siento en óptimas condiciones, me siento listo, loco para que suene la campana el 26 de agosto y pelear frente a toda mi gente de Puerto Rico”.

“Más que emocionado de protagonizar otra guerra entre Puerto Rico vs. México, todo el tiempo estoy viendo esas grandes peleas entre Tito Trinidad y Miguel Cotto y me digo que algún día seré como ellos y el 26 de agosto defenderé mi choza y mi Campeonato WBC NABF se quedarán en mi isla".

ÁNGEL “TITO” ACOSTA, EXCAMPEÓN MUNDIAL:

“Estoy listo para volver a lo grande, me siento más maduro y más fuerte. Esta revancha va a terminar igual que la primera o cuidado sin antes. Carlos Buitrago no tiene nada que buscar conmigo, él lo sabe y el 26 de agosto en el Coliseo Roberto Clemente todo el mundo lo verá”.

KIRIA TAPIA, PROSPECTO LIGERO:

“Estoy feliz ya queda muy poco para mi tercera pelea y pelear frente a mi gente me motiva, me siento súper orgullosa de ser parte de este gran evento. Me siento listo para montar un gran espectáculo y ganar a lo grande".