El Campeón Mundial Minimosca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el puertorriqueño Oscar “El Pupilo” Collazo (7-0, 5 nocauts), ofreció este jueves una conferencia de prensa previo a su histórica defensa del título contra el peleador filipino Garen “Hellboy” Diagan (10-3, 5 nocauts) en su natal Puerto Rico, que se llevará a cabo este mismo sábado, 26 de agosto, en el Coliseo Roberto Clemente en San Juan.

La pelea a 12 asaltos se transmitirá en vivo en todo el mundo por DAZN y se presenta en asociación con Miguel Cotto Promotions y H2 Entertainment.

Un puñado de peleadores de la cartelera Collazo vs. Diagan también estuvieron presentes en la conferencia de prensa.

Juan Carlos "El Indio" Camacho Jr. (15-1, 7 nocauts) se enfrentará a Jorge Luis Orozco (17-3-2, 11 nocauts) en una pelea a 10 asaltos y 115 libras por el título de la NABF. El ex campeón mundial Ángel “Tito” Acosta (23-4, 22 nocauts) peleará contra el ex contendiente mundial Carlos “El Chocorroncito” Buitrago (37-9-1, 21 nocauts) en una pelea a 10 asaltos en peso mosca.

Esto es lo que dijeron los participantes:

OSCAR “EL PUPILO” COLLAZO, PESO MíNIMO OMB:

"Estoy muy emocionado y feliz. Faltan dos días más y haremos nuestra primera defensa del título frente a mi gente en el Coliseo Roberto Clemente. Estoy muy agradecido de que Golden Boy y DAZN junto con Miguel Cotto Promotions hayan hecho mi "Sueño hecho realidad. Sé que Diagan está listo para pelear y vendrá con hambre, pero yo estoy listo para él y el cinturón del Campeonato Mundial se quedará en mi isla de Puerto Rico".

GAREN “HELLBOY” DIAGAN, RETADOR DE PESO MÍNIMO:

"Estoy muy feliz de estar en Puerto Rico y gracias a Miguel Cotto Promotions por la oportunidad. Le doy mucho respeto a Collazo. Él es un gran peleador. He hecho todo mi trabajo en mi campo de entrenamiento para convertirme en un campeón. Estoy listo para darlo todo este sábado por la noche por mi familia y Filipinas".

JUAN CARLOS “EL INDIO” CAMACHO JR., PELEADOR SÚPER MOSCA:

"Estoy listo para tomar a Orozco y defender mi título. Esta es la pelea que estaba persiguiendo y que me llevará al otro nivel. Tener la oportunidad de ser parte de las clásicas batallas Puerto Rico vs. México me motiva porque esta será será para los siglos."

ÁNGEL “TITO” ACOSTA, EXCAMPEÓN MUNDIAL:

"Conozco muy bien a Buitrago y lo venceré de nuevo incluso más fácilmente que en nuestra primera pelea. Espero que esté listo porque voy a por él para conseguir mi oportunidad por el título".

Los boletos aún están disponibles en PRTicket.com por $55 y $25.